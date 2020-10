Brigada Militar prende casal por tráfico de drogas em Canela

Continua depois da publicidade

Na noite de terça-feira (27/10), por volta das 21h45, a Brigada Militar prendeu na Rua Osvaldo Aranha, no centro de Canela, um casal por tráfico de drogas. Eles estavam com 191 gramas de maconha e relevante quantia em dinheiro.

As guarnições já tinham informações que um veículo VW/ UP, cor vermelha, estaria sendo utilizado na tele entrega de entorpecentes. Após uma nova denúncia que que iria efetuar uma venda na área central, as guarnições da BM de Canela e da Força Tática visualizaram o carro suspeito, placas de Gramado, estacionado.

Ao perceber a presença da viatura foi dispensado de dentro do carro uma porção de maconha pesando 153 gramas. No interior do mesmo estavam três pessoas, o motorista de 38 anos e um casal, ela de 21 anos e ele de 29 anos, com vasta ficha criminal por roubo, furtos, posses e tráfico de drogas. Com a mulher foi encontrado 36 gramas de maconha fracionadas e com ele relevante quantia em dinheiro.

O casal de traficantes foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.