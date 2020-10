Gramado Summit terá evento com José Galló (Renner) e Guilherme Paulus (CVC)

Evento acontece de 16 a 19 de novembro e será digital e gratuito

Nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, a Gramado Summit realiza um evento digital e gratuito, com palestrantes referências no mercado de empreendedorismo brasileiro. Entre os nomes confirmados estão José Galló (Renner), Nelson Sirotsky (Grupo RBS), Patrícia Turmina (Royal Trudel), Solon Stahl (Sicredi), Guilherme Paulus (CVC), Gui Massena e Edu Hommerding (Dobra), Dado Schneider (Professor) e Greta Paz (Eyxo).

Para se inscrever, basta acessar o link e realizar um cadastro prévio. Os conteúdos serão transmitidos pelo site do Summit Talks (canal de eventos pockets da empresa), e a organização do evento enviará as informações de acesso antecipadamente.

“A ideia é oportunizar, gratuitamente, que as pessoas tenham a possibilidade de aprender com empreendedores reais, que contribuem muito para a economia brasileira e que têm muito a ensinar sobre inovação”, salienta o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.