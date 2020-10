Após sugestão do MP, Sonho suspende espetáculos presenciais

Continua depois da publicidade

Após audiência com o Ministério Público de Canela, a organização do Sonho de Natal de Canela anunciou a suspenção dos espetáculos “Vida” e “Fábrica dos Sonhos”, que aconteceriam na Catedral de Pedras de Canela, a partir desta sexta (30).

O anúncio foi realizado pelo secretário Municipal de Turismo, Angelo Sanches, em coletiva de imprensa realizada na noite desta quarta (28).

Nesta quinta, através de e-mail, a Promotoria de Justiça de Canela enviou à imprensa cópia da ata da audiência, onde o promotor Paulo Eduardo de Almeida Vieira afirma que “não desconsidera a possibilidade de ajuizar ação civil pública para obstar o evento como um todo, pelo menos até que a segurança sanitária seja restabelecida”.

No e-mail à imprensa, o MP diz que “deixou claro ao Município que a realização das apresentações contidas na programação da 33ª edição do Sonho de Natal de Canela importaria em risco elevado de contaminação, portanto, não recomendável”.

“A suspensão da programação anunciada pelo Secretário de Turismo, onde reconheceu a necessidade de um passo atrás sugerido pelo Ministério Público, demonstra coerência com o cenário atual, pois, nas palavras do próprio Secretário, embora indissociáveis, economia e saúde, não é possível obter economia forte sem uma boa saúde. Portanto, é neste sentido que o Ministério Público tem trabalhado desde o início da pandemia, atuando fortemente na preservação da vida, por vezes em conjunto com a Defensoria Pública e, se necessário, com o Poder Judiciário”, diz, ainda a comunicação.

Assim, a fim de exibir os espetáculos, a organização do Sonho de Natal irá exibir uma gravação de “Vida” e “A Fábrica dos Sonhos” nas suas redes sociais, aguardando que haja condições sanitárias para que os espetáculos sejam exibidos presencialmente.