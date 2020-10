Canela – Saúde alerta que o distanciamento social ainda é fundamental

Continua depois da publicidade



A Secretaria de Saúde de Canela faz um alerta a população destacando que o distanciamento social ainda é fundamental para frear a propagação do coronavírus. A secretária adjunta da pasta, Milena dos Santos fala que houve uma desatenção dessa medida por parte da população, com reuniões e confraternizações e isso é preocupante. “Chamamos a atenção para a necessidade de manutenção das medidas de distanciamento social, evitar aglomerações e usar máscaras. O número de casos aumentaram e temos que ter consciência com a cidadania e responsabilidade, de cada um fazer sua parte”.

O interventor do Hospital de Caridade de Canela, Luiz Cláudio da Silva falou que desde o início do monitoramento do número de pacientes atendidos na tenda de triagem para pacientes com sintomas respiratórios, o HCC atendeu até 22 de outubro, 5.556 pessoas e que atualmente a UTI da casa de saúde está com os cinco leitos ocupados, mas ainda possuem leitos de suporte intermediário e enfermaria. “Apelamos para que as pessoas evitem aglomerações e sigam os protocolos de saúde”.

Outra preocupação é o grande número de casos confirmados “de 92 pessoas testadas de 19 a 23 de outubro, 52 foram positivos e precisamos da consciência de cada um para evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado”, desabafou Luiz Cláudio.



Ações de conscientização

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos da Covid-19, além de salientar que medidas simples, como o uso da máscara, podem auxiliar contra a disseminação do vírus, as equipes da Secretaria de Saúde, Hospital de Canela, forças de segurança e agentes de trânsito, realizarão no final de semana ações de fiscalização e conscientização da comunidade e turistas no Parque do Lago e Cemitério Municipal, além de barreira sanitária na rua Danton Corrêa da Silva.

Já a Secretaria de Turismo trabalhará com monitores sanitários na frente da Catedral de Pedra, Praça João Corrêa, Parque do Caracol e demais atrativos turísticos. “Vamos reforçar a necessidade de manter o distanciamento social, de usar máscara e dos cuidados com a higiene para vencer a guerra contra o vírus” completou Milena Santos.