FESTURIS inicia na próxima quinta promovendo a retomada do turismo e dos negócios na América Latina

Feira de negócios turísticos terá benção nas alturas com sobrevoo de balão para marcar abertura

Em um ano atípico e repleto de dificuldades, o FESTURIS busca ser um agente transformador para acelerar a recuperação da cadeia do turismo. O evento acontece de 5 a 8 de novembro, no Serra Park, em Gramado. Na tarde da próxima quinta-feira, uma “bênção nas alturas” será o primeiro ato da abertura, com um sobrevoo de balão abençoando as dependências da feira e a cidade de Gramado. À noite acontece a solenidade oficial de abertura também no Serra Park.

Outro fato especial também marca a 32ª edição do FESTURIS. Ela será a primeira feira de turismo da América Latina a ser realizada no formato presencial desde o início da pandemia. Isso também motivou a organização do evento a fechar parcerias importantes na área de biossegurança, apresentar protocolos rígidos e um novo formato preocupado com a saúde dos participantes, com ainda mais foco na geração de negócios.

“A retomada do turismo é responsabilidade de todos que fazem ela acontecer. Turismo é movimento humano, por isso conclamamos a todos a participarem do FESTURIS. Sabíamos que a esperança precisava caminhar lado a lado com a coragem. E foi isso que fizemos, nos mantemos em movimento e trabalhando para construir um novo evento”, destaca a CEO do FESTURIS, Marta Rossi.

Eduardo Zorzanello e Marta Rossi

O evento ocupará um espaço de 25 mil m² e neste ano trabalha com uma estimativa de 4 a 5 mil inscritos, que estarão circulando em forma de rodízio em respeito às medidas impostas pelo governo estadual. A feira de negócios será nos dias 6 e 7 de novembro, das 12h às 19h. Na parte da manhã acontece o Connection Meeting, evento de conteúdo que terá como tema central a transformação do turismo.

Apenas participantes inscritos de forma antecipada e com a credencial impressa poderão acessar a feira. O atendimento pessoal no acesso foi substituído pelo moderno sistema “Safe Check-in”, com totens da Marcopolo Next que vão medir a temperatura, verificar o uso de máscara, validar credencial e oferecer álcool gel a todos os participantes. Esse é apenas um exemplo de segurança que os inscritos terão contato na feira.

“A indústria do turismo foi profundamente impactada pelo Covid-19. Mas é chegada a hora de reagirmos e não há outro caminho senão com trabalho, empenho e a união de todo o trade nacional e internacional. E é com este sentimento de esperança e determinação que o FESTURIS pretende servir de referência para as feiras que serão realizadas no primeiro semestre de 2021”, explica Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris.

Mais informações sobre o FESTURIS estão disponíveis no site www.festurisgramado.com.

Abertura abençoada

Uma das novidades que estão sendo preparadas com responsabilidade e uma dose extra de carinho é a abertura do FESTURIS. Diferente dos anos anteriores, em que a cerimônia ocorria no Palácio dos Festivais, nesta edição o palco principal será o Serra Park. Aproveitando a linda paisagem do local, na tarde do dia 5 de novembro (quinta-feira), às 16h30, um balão irá sobrevoar os pavilhões da feira e depois a cidade.

O balão será tripulado por um pastor e um padre locais, que das alturas estarão abençoando o evento, a comunidade de Gramado e despertando a espiritualidade em um momento tão especial como este que vivemos. “Vamos construir juntos um FESTURIS limpo em termos de higienização e de energia tão importantes nesse recomeço. Será inesquecível”, projeta Marta Rossi.

A ação é patrocinada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes,Bares e Similares do Litoral Norte do RS através das seguintes empresas: Cantinho do Pescador, Tony Hotel, Pousada Baluarte, Ficare Hotéis, Pousada Aruá, Pousada Molhes da Barra, De Rose Hotéis, Solar Triad Clean Energy, Grupo de Hotéis Mar e Mar, Grupo de Hotéis Kimar, Hotel Mares do Sul, Hotel Bolzan, Litoral Praia e Acqua Lokos Parque Hotel.

Sobre o evento

