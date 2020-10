360 Graus por Francisco Rocha: Aeroporto das Hortênsias

Continua depois da publicidade

Aeroporto das Hortênsias

Tivemos o prazer de realizar a transmissão para a internet da sabatina do SindTur Serra Gaúcha com os candidatos ao executivo de Canela e Gramado.

Foi uma série de cinco lives capitaneadas pelo presidente da entidade, Mauro Salles, e pelo vice, Ditmar Bellmann.

Aliás, quero agradecer ao SindTur pela confiança e, em tempo, dizer aos leitores que todas as cinco lives estão disponíveis na página do SindTur, no Facebook.

E agora, vamos ao tema: todos os participantes, Nestor Tissot (PP), Beto Tomasini (PSDB) e Evandro Moschem (MDB), por Gramado, e Gilberto Tegner (PDT) e Gilberto Cezar (PSDB), que esteve representado Constantino Orsolin (MDB), de Canela, foram perguntados sobre o Aeroporto Regional.

Quero dizer que conheço e me dou bem com todos os candidatos, mas preciso dizer que o único que tomou uma posição sensata sobre o tema foi Gilberto Cezar, não só defendendo o aeroporto de Canela, como trazendo dados sobre ele.

Os três de Gramado, apostam e fomentam Vila Oliva, coisa que me incomoda.

Conheço e trabalhei no projeto do aeroporto de Canela desde 1998 e Gramado, desde então, ou esteve em cima do muro ou pendia para Vila Oliva.

Parceria

Outra constatação é de que os candidatos de Canela, ao natural, ao falar de políticas regionais, falam em parcerias com Gramado.

O contrário até acontece, mas em bem menor número de citações.

Árvores do Parque do Palácio

Agora, tem uma turma encrencando com o corte das árvores do Parque do Palácio.

Tem que ter paciência, eram exóticas, a maioria pinus, que não serviam para praticamente nada no Parque.

Aliás, acho uma boa limpar aquela frente, para que a gente possa enxergar ao longo do parque, aquele cantinho dos ilhotes, por sinal, servia de camuflagem para muito uso de erva recreativa.

Melhor não ter mesmo!

Espetáculos do Sonho

Por fim, também tivemos a oportunidade de realizar a gravação dos espetáculos Vida e Fábrica dos Sonhos.

São lindos! Esperamos que logo sejam liberadas as exibições públicas para que todos possam ter o prazer de ver a projeção na Catedral de Pedras de uma maneira real, não virtual.