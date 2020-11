Polícia Civil e Patram realizam prisão em Cazuza Ferreira

Continua depois da publicidade

Foram apreendidas de 5 armas de fogo, munições e encontrados animais em situação de maus tratos

A Polícia Civil e a PATRAM – Policiamento Ambiental, com sede em Canela, deflagraram Operação Policial, neste domingo (01/11), em cumprimento a mandado de busca e apreensão, apreendendo armas de fogo e munições em desacordo com a Lei n. 10.826/2003, bem como foram flagrados inúmeros cachorros em situação de maus tratos, os quais estavam presos, machucados e privados de comida e de água.

Após inúmeras denúncias vindas da comunidade, de que, no local, o investigado possuía armas de fogo e estava envolvido com a prática de abigeato e outros crimes patrimoniais, a Polícia Civil representou por mandado de busca e apreensão.

A Delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula, disse que “informações vindas da comunidade foram imprescindíveis à investigação, podendo ser passadas à Polícia Civil, resguardado o sigilo da fonte, através do número (54) 3244-1190 e pelo WhatsApp (54) 9983-9208”.

A autoridade policial ressaltou o compromisso da Polícia Civil com ações no interior do município, sobretudo em combate aos crimes rurais.

O investigado foi preso em flagrante por posse de arma de fogo e por maus tratos a animais que, agora, possui pena de reclusão de 2 a 5 anos, sendo encaminhado ao presídio local.

