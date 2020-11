Benção nas alturas marcará abertura do Festuris Gramado

Continua depois da publicidade

Nesta semana inicia a retomada das feiras de negócio desde o início da pandemia. E tudo começa pelo Festuris Gramado que terá o seu primeiro ato de abertura na quinta-feira (5), às 16h, no Serra Park. Uma benção nas alturas com o sobrevoo de um balão sob as dependências da feira e da cidade de Gramado. A atividade será reservada para convidados e imprensa, mas poderá ser acompanhada por quem olhar ao céu durante o voo.

O balão será tripulado por um pastor local, que das alturas estará abençoando o evento, a comunidade de Gramado e despertando a espiritualidade em um ato simbólico de prece e gratidão a Deus. “Vamos construir juntos um Festuris limpo em termos de higienização e de energia, tão importantes nesse recomeço. Será inesquecível”, projeta a CEO do Festuris Marta Rossi.

O pastor Erlo Saul Aurich, da Igreja Aliança Bíblica de Gramado, será o responsável pela benção nesta atividade inédita em Gramado. “Recebi com muita surpresa e satisfação o convite. Tenho certeza que será um ato lindo e abençoado, levando uma importante mensagem de espiritualidade e desejando que o que teremos pela frente seja especial”, destacou.

Em caso de situações climáticas não compatíveis para o vôo, a ação será transferida para sexta-feira (06), às 16h30, também nos jardins do Serra Park. Todas as medidas de segurança sanitária e distanciamento social serão adotadas nas atividades de abertura e no evento de modo geral.

A ação é patrocinada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes,Bares e Similares do Litoral Norte do RS através das seguintes empresas: Cantinho do Pescador, Tony Hotel, Pousada Baluarte, Ficare Hotéis, Pousada Aruá, Pousada Molhes da Barra, De Rose Hotéis, Solar Triad Clean Energy, Grupo de Hotéis Mar e Mar, Grupo de Hotéis Kimar, Hotel Mares do Sul, Hotel Bolzan, Litoral Praia e Acqua Lokos Parque Hotel.