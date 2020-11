Laghetto reabre última unidade em Gramado

Continua depois da publicidade

A retomada das atividades da Rede Laghetto Hotéis se completa nesta sexta-feira (30), com a reabertura em Gramado do último de seus 18 empreendimentos. Trata-se do Laghetto Allegro Alpenhaus, localizado na Av. Borges de Medeiros, 4206, nas imediações do Expogramado. O hotel oferece ampla infraestrutura, além de ser pet friendly.

Para o fundador da Laghetto, Plínio Ghisleni, a retomada total das atividades da Rede confirma a seriedade e o profissionalismo com que a pandemia foi enfrentada e a confiança em seguir inspirando experiências de hospedagem com toda segurança e conforto.

Vale lembrar que a Rede Laghetto conta com dez hotéis em Gramado e voltou a funcionar gradativamente ao longo da pandemia, seguindo todos os protocolos de higiene e segurança e promovendo treinamento exclusivo com profissionais de saúde para sua equipe de profissionais.