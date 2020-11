Setembro teve queda no desemprego em Canela

Continua depois da publicidade

Em Canela houve 291 admissões e 250 demissões, resultando, então, em 41 empregos formais abertos, representando um acréscimo de 0,53% dos empregos com carteira assinada em

comparação com o mês anterior.

Dessa forma, a cidade contou com um estoque de 7,8 mil postos de trabalho. Os setores que mais influenciaram o desempenho positivo em setembro foram a Construção e o Comércio, com 32 e 26 novos empregos, respectivamente.

Apesar do saldo positivo, os Serviços registraram contração de empregos, com 36 empregos encerrados, sendo o único setor a apresentar mais demissões que admissões no mês.

No acumulado do ano houve 719 postos de trabalho encerrados, uma redução de 8,45% do nível de

empregos no município. Este resultado foi influenciado, principalmente, pelos Serviços, que fecharam 518 postos de trabalho. Ao mesmo tempo, houve destruição de empregos nos últimos 12 meses, com 684

empregos encerrados, motivado, também, pela performance negativa dos Serviços.

O desempenho de setembro marcou o terceiro mês consecutivo de saldo positivo. Em 2019 foram fechados 6 empregos na cidade, contra a criação de 41 postos no ano vigente. No acumulado do ano houve

719 empregos formais fechados, contra 6 empregos com carteira assinada encerrados em 2019. Nos últimos 12 meses, o município registrou 684 empregos encerrados, sendo que no mesmo período do ano anterior houve de 87 empregos abertos.

Os dados são da Carta Mensal do Mercado Formal de Trabalho, que apresenta à comunidade dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia (ME). Nesta Carta, são apresentados os dados referentes ao mês de setembro de 2020 para o Brasil, o Rio Grande do Sul e os municípios de abrangência da UCS.