Tolão e Josemar visitaram loteamentos irregulares e recebem pedido por água, luz e esgoto

Candidatos à prefeitura de Canela pelo PDT, Tolão e Josemar gastaram a sola do sapato no final de semana fazendo visitas a loteamentos irregulares, bairros e interior. Centenas de famílias ainda vivem sem condições básicas no município, como água de qualidade, energia elétrica e saneamento básico.

No sábado as visitas aconteceram no loteamento Edgar Haack, no bairro São Luiz, e no loteamento Adão Miroti, no Distrito Industrial. Ambas são ocupações irregulares que cresceram na última década e continuam sem uma resolução por parte do poder público. No domingo as agendas foram no interior nas localidades de Bugres, Morro Calçado e São João, e nos bairros Santa Marta e Vila Dante.

“O povo não pode mais morar em condições deploráveis e à margem da sociedade em uma cidade como Canela. Precisamos levar esperança e infraestrutura básica para mudar este cenário e dar mais dignidade às famílias que vivem em loteamentos como o Adão Miroti. Esse contraste social não pode mais existir, é uma questão de humanidade e respeito”, destaca Tolão.

“Nunca incentivamos ocupações irregulares, mas quem mora nestas condições também é vítima. E quando temos seres humanos passando dificuldade, é nosso compromisso enquanto gestores atuar na resolução dos problemas. Não podemos mais esperar quatro anos passar e não tomarmos uma medida eficaz na área da habitação e ação social”, completa.

Nesta semana a agenda continua com visitas nos bairros, reuniões e entrevistas a veículos de comunicação. Entre as entrevistas, uma delas é na quarta-feira (3) em substituição ao debate eleitoral que seria realizado pelo Jornal de Gramado, no qual o candidato Constantino Orsolin (MDB) se recusou a participar.

Fotos: Laura Broilo/Divulgação PDT