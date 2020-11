Artista plástico gramadense ministrará oficina no programa Invernadas Culturais do MTG RS

Alessandro Müller foi um dos selecionados e dará curso de desenho à carvão

O Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul e a Fundação Cultural Gaúcha – MTG, selecionaram artistas de todo estado do RS para ministrarem oficinas culturais virtuais nas áreas de artes visuais, áudio visual, artes cênicas, artesanato, gastronomia e música, através do programa Invernadas Culturais.

Entre os contemplados está o artista plástico gramadense Alessandro Müller, conhecido por seu trabalho com retratos realistas. O artista, que ocupa o terceiro lugar na classificação geral dos selecionados, irá ministrar a oficina virtual “A cultura gaúcha traçada no desenho à carvão: Aula prática de como retratar um cavalo”. As entidades utilizaram como critério eliminatório selecionar artistas que possuem atuação comprovada na área da cultura, bem como a originalidade da oficina e sua relevância cultural.

A essência da proposta de Alessandro está em realizar uma aula prática, teórica e demonstrativa sobre a técnica de desenho em carvão através do uso da imagem do cavalo, animal tradicional na cultura gaúcha.

As oficinas virtuais serão disponibilizadas para download na página do Movimento Tradicionalista Gaúcho e da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac RS).

Para o artista plástico esta é mais uma oportunidade significativa para que as pessoas possam desenvolver a habilidade do desenho, “este é um período delicado de realizarmos aulas presenciais, por isso, iniciativas como esta do MTG RS e da Sedac RS fazem com que conteúdos e aulas artísticas abranjam o maior número de interessados. Minha oficina, por exemplo, terá linguagem fácil e acessível para qualquer pessoa que quiser aprender a técnica. Afinal, a pandemia vai passar, mas o conhecimento adquirido não”, ressalta o artista plástico.

Além desta oficina, o artista, que é conhecido por ser atuante na comunidade gramadense, onde realiza seus trabalhos culturais, nos lembra que nos meses de novembro e dezembro ainda estará realizando seu projeto “Retraturas do Cotidiano: um resgate do tempo”, onde irá desenhar ao vivo as belas paisagens das linhas e colônias de Gramado.