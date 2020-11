Prefeituráveis de Gramado e Canela participaram de entrevista no SindTur

Continua depois da publicidade

O SindTur Serra Gaúcha promoveu na última semana uma série de entrevistas com os candidatos a Prefeito de Gramado e Canela. O objetivo da entidade foi conhecer as propostas de Governo para o trade turístico das duas cidades. O bate-papo foi comandado pelo Presidente Mauro Salles e pelo vice Ditmar Bellmann. As entrevistas individuais aconteceram nos dias 27, 28 e 29 de outubro com questionamentos propostos pelos associados.

Beto Tomasini

Evandro Moschen

Nestor Tissot

Gilberto Tegner

Gilberto Cezar representando o prefeito Constantino Orsolin

Participaram os candidatos de Gramado, Beto Tomasini do PSDB, Nestor Tissot do Progressistas e Evandro Moschem do MDB. E de Canela, os candidatos Gilberto Tegner, o Tolão, do PDT, e Gilberto Cezar, que concorre a vice na chapa com Constantino Orsolin, que por motivos de saúde não pode comparecer. Cada entrevista teve a duração de uma hora.

A participação dos candidatos nas entrevistas do SindTur foi baseada na Lei Eleitoral que assegura a presença de partidos com representação superior a nove Deputados na Câmara dos Deputados.

Fotos: Divulgação