Deputado destina emenda para projeto em Canela

Bairro Santa Marta será contemplado com projeto que evolve esporte, cultura e emprego

O deputado estadual Neri o Carteiro (Solidariedade) protocolou oito emendas ao Projeto de Lei 208/2020, que dispõe sobre o orçamento do Estado para 2021. Uma das emendas prevê a destinação de R$ 50 mil para Canela, objetivando a efetivação do projeto Acolher, que será realizado pela Associação dos Moradores do Bairro Santa Marta.

O projeto, a ser desenvolvido ao longo do ano 2021, prevê o atendimento a 150 pessoas, com prioridade ao público dos 14 aos 21 anos, que contará com atividades multidisciplinares a partir da formação de atletas, promoção de torneios e participação em campeonatos em diferentes modalidades como futebol de campo, futebol de salão, atletismo e futebol feminino.

O diferencial deste projeto, construído a partir das propostas e sugestões coletadas por Afrânio Monteiro, presidente da Associação, é a integração do esporte com atividades culturais, reforço escolar e preparação para o mundo do trabalho, gerando atenção integral e gratuita aos participantes. “O próximo passo deste projeto transformador viabilizado pelo deputado Neri é envolver CRAS, UBS, Escola Estadual Adolfo Seibt e outras instituições”, diz Afrânio.

Os recursos da emenda parlamentar serão repassados no decorrer de 2021 pelo Governo do Estado para a Prefeitura, que executará os procedimentos legais e posteriormente irá encaminhar à entidade responsável pelo projeto. “No começo deste ano, com a Prefeitura e a UCS, oferecemos uma oficina de elaboração de projetos ministrada pelo Marco Aurelio Alves, que é canelense e integra meu gabinete. Na ocasião, conheci o presidente da Associação do Bairro Santa Marta e fiquei impactado com o projeto que estava sendo elaborado naquela oficina. O nosso mandato é feito assim, ouvindo demandas e fazendo o possível para contribuir com as pessoas”, afirmou Neri.

Foto: Guerreiro/AL

Para o Deputado Neri, que é natural de Bom Jesus e iniciou sua vida pública em Caxias do Sul, as emendas são a possibilidade de entregar algo concreto para contribuir com a vida das pessoas. “Recebemos do governo estadual a possibilidade de definir a utilização de uma parte do orçamento do ano que vem e aceitamos com alegria. Desejamos poder ajudar mais pessoas, projetos e municípios, já que diariamente nos chegam as mais diversas demandas da comunidade. Sempre encaminhamos as reivindicações ao governo do Estado, mas agora podemos ter a certeza de que algumas delas terão os recursos garantidos”, afirmou o parlamentar.