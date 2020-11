Divulgados locais para votação em Canela e Gramado

Continua depois da publicidade

O TRE divulgou informações sobre as eleições municipais deste ano, dando destaque para que os eleitores que estão fora de seu domicílio eleitoral, que devem, preferencialmente, justificar através do app e-titulo (no dia das eleições) ou no site justifica.tse.jus.br (em até 60 dias após o pleito) – uma vez que, em virtude da falta de urnas, não haverá seções de justificativas este ano.

Enfatizou também que, se possível, o eleitor deve levar sua caneta para assinar o caderno de votação do eleitor, bem como respeitar o horário PREFERENCIAL para os eleitores acima de 60 anos – das 7h às 10 horas.

Os eleitores devem observar atentamente seu local de votação.

As consultas poder ser realizadas através do aplicativo e-título ou do site https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome.





Principalmente em Gramado, a consulta facilitará e muito a vida do eleitor, uma vez que em 2018, em virtude do rezoneamento e consequente renumeração das seções, muitos eleitores tiveram dificuldade de achar a sua seção eleitoral. Além disso, em virtude das necessidades locais, muitos locais de votação foram alterados, conforme documentação em anexo.

Locais de votação de Canela:

Nome do Local Seções Eleitores EEEF JOÃO CORREA 4 1512 ESPORTE CLUBE SERRANO 3 1030 COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA 8 2803 COLÉGIO CIDADE DAS HORTÊNSIAS – COOPEC 4 1505 PAVILHÃO DE ESPORTES DA COMUNIDADE EVANGÉLICA 2 506 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 3 1118 SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES 3 778 EMEF ERNESTO DORNELLES 4 1299 ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP 8 3028 EMEF MACHADO SE ASSIS 1 199 CENTRO AGRÍCOLA DA ESCOLA NEUSA MARI PACHECO 1 173 EMEF BALDUÍNO BOELTER 1 133 EMEF ZEFERINO JOSÉ LOPES 1 200 EMEF BARÃO DO RIO BRANCO 3 936 ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT 7 2306 EEEF LUIZA CORREA 5 1878 ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA 6 2159 EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE 6 2221 EMEF SANTA TEREZINHA 4 1381 EMEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI 2 548 EMEF SEVERINO TRAVI 4 1358 EMEF BERTHOLDO OPPITZ 4 1463 EEEF PEDRO OSCAR SELBACH 3 1064 EMEF DANTE BERTOLUCI 5 1894 EMEF JOÃO ALFREDO CORREA PINTO 2 782 EEEF CARLOS WORTMANN 1 286 UCS – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS 1 281 EMEI DIVA PEDROSO DA CUNHA 1 150

Na cidade de Canela houveram seções equalizadas, ou seja, em alguns locais os eleitores foram re-distribuídos em outras seções dentro do mesmo local de votação.





Confira abaixo os locais onde isso ocorreu:

• Escola Marista Maria Imaculada – seção 50.

• Escola Estadual Adolfo Seibt – seção 72.

• Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes – seção 76.

Locais de votação de Gramado:

E.M.E.F. ALBERTO PASQUALINI 1 303 E.E.E.F. JOAO BENETTI SOBRINHO 1 243 E.E.E.F. CARAMURU 4 1582 E.M.E.F. CARLOS BARBOSA 1 227 SALÃO PAROQUIAL- IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO 8 2584 E.E.E.M. BOAVENTURA RAMOS PACHECO 6 2147 SALÃO DA IGREJA SANTA TERESINHA 1 181 ESPORTE CLUBE LINHA BONITA 1 251 INSTITUTO SANTÍSSIMA TRINDADE 1 180 SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL REUNIDAS 1 306 E.E.E.F. NOSSA SENHORA POMPEIA 3 981 E.M.E.F. SENADOR SALGADO FILHO 9 3373 SOCIEDADE SAO GOTHARDO 1 177 COLÉGIO CENECISTA VISCONDE DE MAUÁ – CENEC 4 1523 CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS DA UFRGS 10 3635 ESPORTE CLUBE UNIAO 1 237 PAVILHAO DA IGREJA SANTO ANTONIO 1 250 E.M.E.F. PRESIDENTE VARGAS 5 1954 E.M.E.F. MOSES BEZZI 7 2434 SOCIEDADE SAO LUIZ 4 1569 E.E.E.F. DAVID CANABARRO 2 749 E.M.E.F. MAXIMILIANO HAHN 2 586 E.M.E.F. GENTIL BONATO 1 136 E.M.E.F. HENRIQUE BERTOLUCI SOBRINHO 4 1226 E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – NOVO 1 170 E.M.E.F. VICENTE CASAGRANDE 1 81 E.E.E.M. SANTOS DUMONT 4 1499 ESPORTE CLUBE 11 CANARINHOS 1 58 EXPOGRAMADO 6 2032 UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 3 1166 UNOPAR 1 52 SOCIEDADE 6 DE JUNHO 0 0

Na cidade de Gramado houveram seções equalizadas, ou seja, em alguns locais os eleitores foram re-distribuídos em outras seções dentro do mesmo local de votação.

Confira abaixo os locais onde isso ocorreu:

• Salão Paroquial São José Operário – seção 105 e 107.

• Escola Estadual Ramos Pacheco – seção 118.

• Escola Municipal Senador Salgado Filho – seção 136.

• ExpoGramado – seção 139.

• Escola Municipal Henrique Bertoluci Sobrinho – seção 182.

Mudanças nos locais de votação em Gramado, a partir das eleições Municipais – 2020

• SOCIEDADE 6 DE JUNHO – eleitores que votavam no INSTITUTO SANTÍSSIMA TRINDADE

• COLÉGIO SANTOS DUMONT – eleitores das seções 149, 150, 151 e 152 que votavam no COLÉGIO CENECISTA VISCONDE DE MAUÁ – CENEC

• CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS DA UFRGS – eleitores que votavam na APAE;

• E.M.E.F. HENRIQUE BERTOLUCI SOBRINHO – eleitores que votavam na ESCOLA 25 DE JULHO E TIA ALICE

• EXPOGRAMADO – eleitores que votavam no PAVILHÃO DA PREFEITURA

• UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – eleitores que votavam na ESCOLA CAIC

NOVOS LOCAIS DE VOTAÇÃO

• E.M.E.F. GENTIL BONATO.

• E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

• E.M.E.F. VICENTE CASAGRANDE.

• ESPORTE CLUBE 11 CANARINHOS.

• UNOPAR.

IMPORTANTE:

• Horário preferencialpara eleitores idosos: 7:00 às 10:00.

• Se possível, levar a sua própria caneta para assinatura no carderno de eleitores.

• Verificar seu local de votação, antes de sair de casa (alguns lugares foram alterados, na cidade de Gramado) – baixe o app e-título em seu celular ou verifique no site www.tre-rs.jus.br.

• Uso obrigatório da máscara.

• A justificativa poderá ser feita através do aplicativo e-título ou até 60 dias após o pleito pelo site www.tre-rs.jus.br.