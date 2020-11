TODOS ESTÃO APOSTANDO EM 2021 • Juliana Alano #17

Continua depois da publicidade

Caro leitor, um novo mês se inicia e não falta muito para que 2020 se despeça, estamos todos na torcida para que 2021 traga boas novas depois de um ano atormentado pela pandemia e eleições.

Muitas coisas mudaram durante este ano, e um assunto que ganhou destaque além da saúde, foi a educação financeira. Estudos apontam que houve um aumento de mais de 50% nos produtos e serviços na área. Isso é muito legal, pois mostra que os brasileiros estão tomando consciência da importância sobre tema e que não se trata apenas de números, mas principalmente uma questão de comportamento.

As pessoas estão começando a perceber que a suas finanças influenciam diretamente sua qualidade de vida, uma vez que viver em situação de endividamento causa muitos transtornos, inclusive à saúde mental.

O que eu quero que pense nesta semana é o que você está fazendo pelas suas finanças, como está sua organização, se o dinheiro também faz parte do bate papo com seus filhos, se você tem dedicado parte do seu tempo para estudar sobre investimentos e fazer seu dinheiro crescer. Pois, se você ainda não está pensando ou fazendo nada disso, não vai adiantar colocar roupa amarela ou pular ondinhas no réveillon para ter um ano mais próspero, pode acreditar.

Com o conhecimento em educação financeira, é possível desenvolver a habilidade de investir os próprios recursos e realizar seus sonhos. Você precisa entender as vantagens do planejamento financeiro pessoal/familiar, aprender a administrar o próprio consumo, além de minimizar as dificuldades e problemas que possam surgir eventualmente, prevenindo endividamentos, inadimplências, descontrole e insegurança ao administrar seu próprio dinheiro.

Para mim como educadora financeira um dos principais pontos que o conhecimento em finanças pode proporcionar é a liberdade. Isto mesmo, liberdade, pois quando você domina o assunto, não fica dependendo de ninguém que lhe diga o que deve fazer, muito menos as situações corriqueiras do dia a dia.

Então aposte sim em um 2021 cheio de coisas boas, mas não esqueça de trabalhar por elas, já dizia David Garland – “O dinheiro segue a paixão, não o contrário”. Pense nisso!