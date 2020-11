Concurso Literário “Gramado, a casa do Natal Luz” terá exposição na Rua Coberta

Continua depois da publicidade

Com o objetivo de incentivar a cultura em Gramado o Natal Luz proporciona um espaço para artistas gramadenses participarem de um concurso literário e apresentarem suas crônicas e poesias dentro do projeto “Gramado, a casa do Natal Luz”, uma iniciativa e promoção da Academia Gramadense de Letras e Artes e do Conselho Municipal da Cultura com apoio da Gramadotur e Secretaria Municipal de Cultura.

O Edital do Concurso Literário está disponível na página da Academia no facebook. Poderão participar gramadenses ou moradores de Gramado, com crônicas até 1.800 caracteres e poesias até 40 linhas relativas ao tema, sendo possível a inscrição de uma unidade por autor.

Uma Comissão de Avaliação irá selecionar dez entre os trabalhos enviados, que ficarão expostos na Rua Coberta a partir do dia 09 de dezembro até o final do Natal Luz. Os trabalhos expostos terão a parceria dos restaurantes da Rua Coberta onde cada painel ficará exposto. Cada selecionado receberá do restaurante em que seu painel estiver exposto um jantar para quatro pessoas acompanhado de espumante. Os selecionados também receberão um Diploma especialmente confeccionado para o Concurso Literário.

As crônicas e as poesias deverão ser enviadas em PDF, junto com uma foto em alta resolução do autor (e informações como nome completo, endereço residencial e cidade), para o e-mail: [email protected] até o dia 23 de novembro de 2020. Os selecionados serão anunciados no dia 26 de novembro.

O Concurso Literário é mais uma atração gratuita que integra o “Natal Luz Para Todos”.

O 35º Natal Luz de Gramado acontece até o dia 30 de janeiro de 2021.