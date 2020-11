Devido aos eventos natalinos, Brigada Militar recebe reforço

Continua depois da publicidade

Nesta quinta sábado (05), o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), recebeu o reforço para os eventos Natalinos de 2020. Mesmo sendo um ano atípico, onde não acontecerão apresentações, é esperado um grande número de turistas e visitantes na região.

A Brigada Militar preocupada em garantir a segurança e a tranquilidade, não apenas dos que por aqui passarão, mas também dos moradores, reforça seu efetivo, para que tudo ocorre dentro da normalidade.

Os 20 Policiais Militares vindo do 10º BPM -Vacaria, do 36º BPM -Farroupilha e do 3º BPAT – Bento Gonçalves, se juntam ao efetivo do 1º BPAT, para manter os índices criminais que há muitos anos é considerada uma das regiões turísticas mais segura do país.

O efetivo vai apoiar o policiamento ostensivo durante os eventos Natalinos nas cidades de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Cambará do Sul.

E já na parte da tarde foram empregados no policiamento ostensivo.

Foto: Angelo De Zorzi