Natal chega no Mundo a Vapor

Continua depois da publicidade

Programação especial acontece de 08 de novembro a 31 de janeiro.

O Mundo a Vapor preparou uma programação especial de Natal, que inicia no próximo dia 08 de novembro e segue até 31 de janeiro. Todos os dias, às 13h o bom velhinho chega de trem na estação do parque temático e passeia pelo parque até as 14h. Além disso, no Bosque Secreto de Natal do parque, as crianças também podem depositar seus pedidos ao Papai Noel direto na Central de Cartas. Uma grande árvore iluminada de 4,5 metros, o lago mágico movido pelos pedidos e sonhos com cascata e chafariz, a decoração especial e as músicas natalinas interpretadas pelo tenor Matheus Leal completam a magia.

O parque temático localizado na rodovia que une as duas mais charmosas e encantadoras cidades da Serra Gaúcha é mais do que a réplica de máquinas movidas a vapor, é sobre as máquinas que produzem encantamento, que permeiam o imaginário de “crianças” de todas as idades, das picurruchas às que já têm cabelos brancos.

Outra boa notícia é que o Mundo a Vapor também faz parte do roteiro das atrações do Natal Luz e do Sonho de Natal.



Trupe de Natal

O parque recebe todos os dias, às 15h,a Trupe de Natal. A Kombi da Trupe, que foi tematizada pelo Mundo a Vapor, é quem conduz os personagens que chegam para animar as crianças de todas as idades com músicas natalinas. A ação, que é promovida pelo 35º Natal Luz de Gramado com o apoio do Mundo a Vapor, fará, ao todo, 1.200 apresentações, que também incluem outros parques, restaurantes e hotéis de Gramado.

Parada de Natal

Este ano, o 33º Sonho de Natal de Canela inova com a Parada de Natal e é o charmoso trem do Mundo a Vapor, criação do artista plástico Zeca Zenner, que vem à frente dos carros temáticos que representam os parques da cidade. A atração percorre as principais ruas e avenidas de Canela até a praça João Corrêa, e acontece de quinta a domingo, às 19h, até 10/01/2021.

Acompanhe os horários:

9h15 – acendimento da árvore de natal

11h – concerto a todo vapor, com o tenor Matheus Leal

13h – chegada do Papai Noel (permanece no parque até as 14h)

15h – Trupe de Natal

16h50 – Volta ao mundo, o apagar das luzes, com o tenor Matheus Leal

E durante o dia presença do Peppe, o guardião do espírito inventivo e apaixonado e contador de histórias, e do Sir Tic Tac, que canta e encanta com sua voz. A central de cartas estará disponível e haverá o passeio de trem pelo bosque secreto do Noel.

Tannenbaumfest

O Mundo a Vapor vai produzir e decorar a sua árvore de natal no Tannenbaumfest, tradicional concurso de decoração de pinheirinhos que acontece em Gramado na Avenida Borges de Medeiros. A montagem acontece no próximo sábado, 07, das 13h às 19h. Este ano, são 35 pinheiros de diferentes empresas. O número é alusivo às edições do Natal Luz.

Mundo a Vapor patrocina Natal na Serra



O Natal Luz de Gramado e o Sonho de Natal de Canela, dois dos patrimônios culturais da Serra Gaúcha e eventos de projeção nacional contam, em 2020, com o Mundo a Vapor. O parque patrocina o Natal Luz e apoia o Sonho de Natal. A novidade é motivo de alegria para a empresa e reforça a ideia de valorização da cultura da região.

“Apoiar os dois eventos mais emblemáticos e significativos para a cultura e para o turismo da região, especialmente nesse ano tão atípico, tem um significado ainda mais relevante. É uma ação que nos move e uma maneira de incentivar e alimentar o sonho de toda nossa comunidade, vai ao encontro das nossas crenças e desejos e é o motivo pelo qual trabalhamos todos os dias, por isso estamos imensamente felizes em fazer parte de forma mais efetiva da temporada de Natal de Canela e Gramado”, comenta Caren Urbani, uma das diretoras do empreendimento.