Canela e Gramado permanecem na bandeira laranja

A classificação das regiões do RS, de acordo com as bandeiras determinadas pelo Modelo de Distanciamento Controlado, foi atualizada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira, 6 de novembro.

A Macrorregião Serra, da qual Canela, Gramado e Nova Petrópolis fazem parte, permanece classificada com a Bandeira Laranja.

As determinações das medidas sanitárias instituídas pelo Sistema de Distanciamento Controlado correspondentes à Bandeira Laranja, pelo Decreto Estadual 55.240/2020, pelo Decreto Municipal nº 096/2020 e pelas Portarias Municipais, que instituem protocolos de boas práticas para a prevenção do novo coronavírus.