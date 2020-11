Final de semana cheio de atrações no 35º Natal Luz de Gramado

Continua depois da publicidade

A 35ª edição do Natal Luz de Gramado prepara para este final de semana diversas atrações. No sábado (07), a Chegada do Papai Noel poderá ser assistida a partir das 13h30min ao longo das calçadas da Avenida Borges de Medeiros, atravessando a área central da cidade até a Vila de Natal, junto a Praça das Etnias, onde chegará à sua casa, às 14h. O local terá cuidados especiais, com número limitado e controle de acessos, em função do distanciamento necessário. Para prestigiar o momento, o soldadinho de chumbo e a Trupe de Natal estarão presentes.

Também no sábado acontece o Tannenbaumfest, a festa dos pinheirinhos que ocorre ao longo da Avenida Borges de Medeiros, onde empresas e famílias decoram seus pinheiros. Completando a programação que inicia sábado (07) está o Rotas e Notas, um palco móvel que vai percorrer ruas de Gramado com atrações musicais e sempre a partir das 19 horas. O roteiro será a partir do Expogramado seguindo pela Avenida Borges de Medeiros até a Avenida das Hortênsias, à direita, percorrendo até a rótula das proximidades do Hotel Alpestre, quando seguira pela Rua Leopoldo Rosenfeld até a Praça das Bandeiras, rumando ao centro novamente pela Avenida Borges de Medeiros até o ExpoGramado, seu destino final. O percurso tem a duração aproximada de 40 minutos. Em caso de mau tempo a atração não acontece e será sempre informada pelo Instagram Oficial do Natal Luz @natalluzoficial. Uma alteração que ocorreu na programação é o Acendimento das Luzes, que a partir de sábado (07) será às 19 horas.

Confira as atrações que iniciam neste final de semana:

Vila de Natal

O endereço da residência oficial do Papai Noel em Gramado é na charmosa Vila de Natal. Uma das tantas atrações do Natal Luz, o local é um amplo e simpático espaço em meio à Praça das Etnias, onde são encontrados produtos artesanais com motivos natalinos e com abertura agendada para o dia 7 de novembro, atendendo nos horários das 10h às 22h.

A Casa do Papai Noel

O Papai Noel virá diretamente para a sua casa, na Vila de Natal, onde estará se cuidando para estar saudável na noite de Natal. É lá, em um dos lugares mais simbólicos e lúdicos da Cidade Mágica de Natal, que o bom velhinho espera a todos aqueles que acreditam na magia, para momentos de muito amor, carinho e afeto. Estará interagindo com os turistas e a comunidade das 14h às 18h, a partir do dia 7 de novembro.

Rotas e Notas

Se a magia é viva e percorre cada cantinho do coração das pessoas e da Cidade Mágica de Natal, o que dizer de um palco móvel, que percorre diversos pontos de Gramado, levando sobre si apresentações artísticas para quem quer viver a magia?

Trata-se de uma linda, inovadora e emocionante atração dos 35 anos de Natal Luz de Gramado que vai acontecer diariamente às 19h, a partir de 7 de novembro. Esse palco móvel contará com um toque de raridade especial, o Grupo Dreams/American Old Truck forneceu o modelo GMC W500 “Marta Rocha” de 1958 para abrilhantar ainda mais a ação.

Tannenbaumfest

Em Gramado, a comunidade conta com um lindo e tradicional evento que acontece há muitos e muitos anos. O Tannenbaumfest, um concurso de decoração de pinheirinhos, um dos ícones do Natal. Empresas reúnem-se para decorar os pinheiros cuidadosamente espalhados na Avenida Borges de Medeiros, criando um cenário lindo e digno de toda a magia do Natal Luz. São 35 pinheiros, número alusivo ao número de edições do Natal Luz e que no dia 7 de novembro serão devidamente enfeitados das 13h às 19h.

Na assinatura do evento: Ministério do Turismo e Grupo Record apresentam o Natal Luz 35 Anos, Natal Luz para Todos. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: XP Investimentos, Mundo a Vapor, Stemac Grupos Geradores e Gramado Parks. Apoio: Liquigás, Snowland, Grupo Dreams/American Old Truck, Coca-Cola, Caracol, Planalto Chocolates, Adylnet/Connect City. Colaboradores: Miolo Wine Group, Criamigos, Villa Bertti, Jasmin Tapetes. Agente Cultural: AM Produções. Promoção: Prefeitura de Gramado. Realização: Gramadotur, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.

O 35º Natal Luz de Gramado acontece até o dia 30 de janeiro de 2021.

