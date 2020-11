Nova Petrópolis apresenta a magia dos Globos de Neve no Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020

Nova Petrópolis apresenta a magia dos Globos de Neve no Natal no...

Continua depois da publicidade

Decoração natalina enfeita a cidade até 15 de janeiro de 2021

Nova Petrópolis encanta turistas e moradores com a magia dos Globos de Neve no Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020. O tradicional evento natalino conta com uma decoração inédita disponível para comunidade e visitantes de 5 de novembro a 15 de janeiro de 2021. A programação cultural será virtual, focada no envolvimento da comunidade, com oficinas e atrações musicais, e contará ainda com intervenções na Praça das Flores e pela Avenida 15 de Novembro.

A decoração que adorna a cidade está espalhada pelos atrativos turísticos centrais e avenida principal de Nova Petrópolis, sendo a maior concentração na Praça das Flores. Os Globos de Neve gigantes enfeitam as rótulas da cidade; lanternas e flâmulas iluminam a Avenida 15 de Novembro. Os esplendores, criação desenvolvida durante os restauros feitos pela equipe de servidores públicos, trazem elegância e cor ao percorrer a cidade. Renas, trenó, pinheiros gigantes, presentes e muitas luzes também compõem o projeto de decoração Natal no Jardim da Serra Gaúcha.

“Convidamos a todos para visitarem Nova Petrópolis durante o Natal no Jardim da Serra Gaúcha, com segurança e alegria. Preparamos o evento desde março e, devido à pandemia, a decoração é o ponto alto do Natal. Os servidores públicos se engajaram para transformar peças do acervo em lindas decorações que, com certeza, irão encantar o público e trazer conforto para a comunidade. Aproveite os meios de hospedagem, nosso comércio e as opções gastronômicas para curtir o melhor da época em Nova Petrópolis”, destaca a secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva.

A programação cultural do Natal no Jardim da Serra Gaúcha será virtual em 2020. Os vídeos contarão com oficinas de culinária e artesanato, atrações musicais com temas natalinos, enaltecendo o momento em família que a época proporciona. Acompanhe a programação completa em @novapetropolisrs no Facebook. Além disso, Nova Petrópolis contará com três intervenções na Avenida 15 de Novembro com música ao vivo circulante e a presença do Papai Noel na Praça das Flores em dias específicos.

O evento contará ainda com a tradicional Feira de Produtos Natalinos – Weihnachtsmarkt. Artesãos irão expor produtos natalinos e presentes em cinco estandes, de 20 de novembro a 15 de janeiro de 2021, das 7h às 18h, na Rua Coberta. Expositores e visitantes devem cumprir com protocolo específico para frequentar a ala de comercializações do Natal no Jardim da Serra Gaúcha.