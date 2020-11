Caminhada do 15 mostra que ‘Canela não vai parar’

Continua depois da publicidade

Mais uma vez a coligação ‘Canela Não Vai Parar’ demonstrou a sua força e o engajamento da comunidade para que o projeto tenha continuidade. A tarde do último domingo (8) foi marcada pela Grande Caminhada do 15, que teve sua concentração no Parque do Lago e depois seguiu em direção ao Amarelão, sede emedebista localizada na Rua João Pessoa.

Famílias inteiras incluindo crianças, jovens e idosos participaram da mobilização carregando bandeiras do 15 e interagindo com a população ao longo do percurso. “Que Deus abençoe o Constantino pra ele continuar trabalhando pela nossa cidade. Queria muito abraçar ele e hoje pude realizar o meu sonho. Ele merece e vai ganhar, pois ninguém fez tanto por Canela”, comentou a vó Antoninha, 85 anos, moradora do bairro Boeira.

O candidato a prefeito Constantino Orsolin e o candidato a vice, Gilberto Cezar, lideraram a caminhada e conversaram com a comunidade. “Sou um homem sonhador, mas sonhar sozinho não funciona, por isso conto com seu voto e sua ajuda. No dia 15, vote 15 para darmos continuidade neste projeto revolucionário para Canela”, frisou Constantino Orsolin. “Só temos que agradecer a população pelo carinho e pelo entusiasmo que está nos transmitindo nesta reta final de campanha. Está chegando a hora, vamos votar pela continuidade, pelo melhor para Canela”, completou Gilberto Cezar.