Canela – Criminoso é detido por roubo a residência

Na manhã de sábado (07), por volta das 10h40, a Brigada Militar de Canela foi acionada, via 190, por uma moradora que relatou um indivíduo entrou em sua residência e levado seu celular.

A guarnição deslocou na Rua Alameda João Marchesi, no Bairro Loteamento Adão Mirote, onde a vítima informou que estava em casa dormindo com sua filha pequena quando foi acordada por um indivíduo lhe dando um beijo no pescoço. Ele arrombou a janela de sua casa e após acordá-la colocou a mão na cintura fazendo menção a estar armado. Ele pegou o telefone celular dela e logo saiu. Ela ainda relatou que do lado de fora de sua residência havia um comparsa esperando. Ambos saíram correndo juntos.

A guarnição de posse das informações realizou buscas nas proximidades, baseados na descrição das características que a vítima havia informado. Os Policiais Militares visualizaram e abordaram o suspeito.

Os criminosos de 30 anos, com antecedentes por furtos e posses de entorpecentes, e outro de 26 anos, com vários antecedentes por furtos, foram reconhecidos pela moradora.

Eles foram presos em flagrante por roubo a residência e encaminhados ao presídio de Canela.