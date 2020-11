Canela – Homem é detido com drogas e motocicleta adulterada

Continua depois da publicidade

No começo da madrugada de domingo (08), A Brigada Militar de Gramado em patrulhamento no Bairro Casagrande visualizou e abordou uma motocicleta sem a luz do farol e sem os retrovisores. Na sequência constatado que o veículo estava sem placa e com com numeração de chassi e de motor adulterada

Em revista pessoal foi encontrado no bolso do condutor de 19 anos, com antecedentes por posse de entorpecentes e receptação, 18 tijolos de maconha, fracionados, pesando 28 gramas, ainda uma bucha de cocaína, pesando um grama, e uma quantia em dinheiro. Ainda uma faca suja de maconha, utilizada para fracionar as drogas.

O autor relatou para a os Policiais Militares que trafica para sustentar a família. Ele foi preso em flagrante e conduzido a delegacia onde foi registrada a ocorrência.