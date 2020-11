Canela – Trio é preso com carro roubado

Continua depois da publicidade

Na manhã de domingo (08), a Brigada Militar de Canela prendeu três indivíduos no Bairro Santa Marta em um veículo Fiat Uno roubado durante a madrugada.

A vítima relatou que por volta das 04 horas, na Avenida Dom Guanela, ao abrir a porta do veículo, em frente ao um bar, foi abordado por dois indivíduos, onde um deles estava com uma faca na mão e anunciou o assalto, dizendo: “Entra, entra, já era”. A vítima entrou em seu carro e sentou no banco de trás na companhia do indivíduo que estava portando a faca, enquanto o outro indivíduo assumiu a direção do carro e foi em direção ao Saiqui, onde o deixaram desembarcar do veículo. Ainda visualizou o carro seguindo em direção a São Francisco de Paula.

Por volta das 11 horas, a guarnição visualizou o veículo na Rua Alfredo Fritz, no Bairro Santa Marta, frente ao Centro Social Padre Franco. O veículo foi abordado, sendo constatado que dentro estavam três indivíduos.

Dois de 19 anos, um com antecedentes por posses e tráfico de drogas, e um menor de 17 anos. Os dois maiores foram presos em flagrantes e o adolescente infrator apreendido. Todos conduzidos a delegacia onde foi registrada a ocorrência. O veículo será restituído a vítima.