Justiça Eleitoral orienta para uso do aplicativo e-Título

A 65ª Zona Eleitoral informa que na eleição do próximo dia 15 não haverá Mesa de Justificativa de Voto em Canela e Gramado. Portanto, aquele eleitor que estiver a passeio em Gramado, fora do seu domicílio eleitoral, deverá justificar o voto através do aplicativo e-Título.

Além disso, após a eleição, o eleitor terá 60 dias para justificar o voto pelo site justifica.tse.jus.br, mediante comprovação do motivo.

ALTERAÇÕES DE LOCAIS DE VOTAÇÃO

A Justiça Eleitoral informa, ainda, que em Gramado ocorreram várias alterações de locais de votação e através do app e-Título o eleitor terá todas as informações atualizadas do local e seção em que vota.

Através do aplicativo o eleitor:

– Sabe sua seção eleitoral atualizada com o endereço do local de votação;

– Sabe sua situação cadastral;

– Emite certidão de quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais;

– Justifica sua ausência se estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição.

EQUALIZAÇÃO DE SEÇÕES

Algumas seções foram equalizadas, ou seja, não terão urnas e seus eleitores foram distribuídos nas outras seções eleitorais dentro do mesmo local de votação.

Confira abaixo os locais onde isso ocorreu:

– Salão Paroquial São José Operário – seção 105 e 107;

– Escola Estadual Ramos Pacheco – seção 118;

– Escola Municipal Senador Salgado Filho – seção 136;

– ExpoGramado – seção 139;

– Escola Municipal Henrique Bertoluci Sobrinho – seção 182.

LOCAIS DE VOTAÇÃO ALTERADOS

Confira os locais que foram alterados:

– INSTITUTO SANTÍSSIMA TRINDADE – passou para SOCIEDADE 6 DE JUNHO;

– COLÉGIO CENECISTA VISCONDE DE MAUÁ – CNEC – eleitores das seções 149, 150, 151 e 152 passam a votar no COLÉGIO SANTOS DUMONT

– APAE – passou para o CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS DA UFRGS (FAURGS);

– EMEI TIA ALICE (ANTIGA ESCOLA 25 DE JULHO) – passou para EMEF HENRIQUE BERTOLUCI SOBRINHO;

– PAVILHÃO DA PREFEITURA – passou para EXPOGRAMADO;

– ESCOLA CAIC – passou para UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.

Gramado ainda conta com 5 novos locais de votação:

– EMEF. GENTIL BONATO

– EMEF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

– EMEF. VICENTE CASAGRANDE

– ESPORTE CLUBE 11 CANARINHOS

– UNOPAR

DICAS IMPORTANTES

Algumas dicas importantes para o dia da eleição:

– Levar sua caneta para assinar o caderno de votação do eleitor;

– Respeitar o horário PREFERENCIAL para os eleitores acima de 60 anos – das 7h às 10h;

– Usar máscara o tempo todo;

– Manter o distanciamento de no mínimo 1m entre as pessoas;

– Higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar.

– Não tocar ou abraçar outros eleitores;

– Conferir sua seção e seu local de votação antes de se deslocar;

– Se possível, não leve acompanhantes.