Louvores do Sonho embalou o final de semana em Canela

Programação musical cristã foi atração do 33° Sonho de Natal

A fé traduzida em acordes. Na sexta-feira, sábado e domingo, o público pode acompanhar, virtualmente, mais uma atração do 33º Sonho de Natal de Canela. Intitulado Louvores do Sonho, a programação artística trouxe diversas atrações musicais com a temática cristã. Transmitidas pelos canais digitais do Sonho de Natal e gravadas no Gazebo Cultural, em Canela, as apresentações reuniram apenas os músicos e a produção técnica, mantendo todos os cuidados preconizados nos protocolos de saúde para a prevenção da Covid-19.

Na sexta-feira, o pastor Leonardo Menezes apresentou três atrações: Sissa Colombo e Família e as bandas Gerando Adoração e Ministério de Louvor Trindade. No sábado, foi a vez do pastor Pedro Oliveira apresentar o músico Luan Costa, o Ministério de Louvor Assembleia de Deus Madureira Canela e a dupla Edison e Emerson. E, no domingo à noite, subiram ao palco os músicos da banda Geração de Adoradores, Jankiele Souza Ivo e os irmãos Edison e Emerson.

Banda Geração de Adoradores

“Foi uma surpresa receber esse convite da organização do Sonho de Natal. É uma honra muito grande poder falar de Jesus. Estamos sempre muito focados no trabalho que é feito dentro da igreja e na comunidade, realizando diversas ações sociais como a entrega de cestas básicas. Poder usar os canais digitais do evento para levar a nossa mensagem de amor, esperança e fé é maravilhoso. Sabemos da força das redes sociais, que nos possibilitam chegar a lugares onde presencialmente não estamos”, resumiu o pastor Oswaldir dos Santos, que lidera o Ministério Assembleia Vida Nova, congregação do bairro Santa Marta, em Canela.

Família Colombo

Juventude

Cinco jovens e um desejo em comum: louvar a Deus através da música. Carlos Gabriel Santos da Silva, Julia Santos, Raquel Souza, Larissa Souza e Larissa Rodrigues formam a banda Geração de Adoradores. Com 15, 17 e 19 anos, os jovens são canais de propagação da mensagem cristã através de suas apresentações nos cultos e também em eventos, quando convidados. “É muito gratificante estarmos participando da programação do Sonho de Natal. Somos cristãos e tudo o que fazemos é para Deus”, reforçou Larissa Souza.

Larissa Rodrigues, com 15 anos, destaque do evento, na bateria da banda GA

A cantora Jankiele Souza Ivo se apresentou na sequência, simbolizando a força feminina como uma expressão de fé. “Todos os louvores que canto são a minha vida, representados através da benção de Deus”, revelou, contando que começou a cantar ainda criança, aos quatro anos de idade.

Cantora Jankiele

Sucesso

Os irmãos Edison e Emerson Pinto dos Santos encerraram a programação de domingo, mostrando um pouco do trabalho musical que está registrado em três CDs que já gravaram na jornada de 16 anos como cantores. Pastores da Assembleia de Deus, no Bairro Canelinha, eles têm como missão transformar vidas através da música. “Além do trabalho local, percorremos diversas cidades levando a palavra de Deus”, explicou Edison.

Dupla Edison e Emerson

Envolvimento comunitário e valorização local

O Louvores do Sonho é uma atração inédita da 33ª edição do Sonho de Natal de Canela e procurou promover a inclusão de diversas expressões de fé, valorizando os talentos locais, que puderem propagar a mensagem cristã através de apresentações musicais.

Banda Gerando Adoração

O secretário Municipal de Cultura e Turismo, Angelo Sanches, afirmou que “foi possível notar nos músicos a alegria de ter recebido um espaço qualificado para mostrar o seu talento e também de fazer parte e contribuir com o Sonho de Natal de Canela”.

Luan Costa

Ao todo, entre músicos e cantores, a atração reuniu 32 artistas. Todos os grupos participantes receberão ajuda de custo do Sonho de Natal.

Já na parte técnica, entre sonorização, iluminação, produção e transmissão, o evento contou com sete profissionais envolvidos.

Ministério de Louvor Madureira

Pagode Santo

Pastor Leonardo Menezes

Pastor Pedro Oliveira