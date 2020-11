Natal Luz teve chegada do Papai Noel, Tannenbaumfest e estreia de nova atração

Continua depois da publicidade

Em um final de semana que movimentou a cidade de Gramado, o Natal Luz em sua 35ª edição teve grandes e novas atrações. No sábado, dia 07, foi a vez do bom velhinho chegar em seu trenó acompanhado do seu fiel amigo, o Soldadinho de Chumbo, em sua casa na Vila de Natal, no centro de Gramado. Papai Noel liderou um cortejo pela principal Avenida de Gramado, a Borges de Medeiros, com a Trupe de Natal, e foi recepcionado na Vila por dezenas de adultos e crianças. O local está com diversos cuidados especiais, número limitado e controle de acessos, em função do distanciamento necessário, álcool gel e medição de temperatura. O Papai Noel estará em sua casa das 14 às 18 horas, porém a Vila de Natal funciona diariamente entre 10 e 22 horas.

Ainda no sábado (07) aconteceu o Tannenbaumfest, a festa dos pinheirinhos que levou ao longo da Avenida Borges de Medeiros, empresas e famílias decorando seus pinheiros. São 35 pinheirinhos decorados que complementam a decoração da cidade e que encanta visitantes e moradores.

E teve ainda a estreia de uma nova atração. O Rotas e Notas, um palco móvel que está percorrendo ruas de Gramado com atrações musicais. E a estreia foi com o artista gaúcho Pepeu Gonçalves. O percurso tem a duração aproximada de 50 minutos e acontece diariamente às 19 horas. Em caso de mau tempo a atração é cancelada e será sempre informada pelo Instagram Oficial do Natal Luz @natalluzoficial. Esse palco móvel conta com um toque de raridade especial, o Grupo Dreams/American Old Truck forneceu o modelo GMC W500 “Marta Rocha” de 1958 para abrilhantar ainda mais a ação. Já é sucesso no evento. Todas estas atrações são gratuitas. O 35º Natal Luz de Gramado acontece até o dia 30 de janeiro de 2021.

Para o presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida, “são 101 dias de encantamento, acolhida e reencontros: a cidade abraça o visitante e convida a observá-la com aquele mesmo olhar que as crianças costumam ter sobre uma grande árvore de Natal, dos adornos aos presentes, das músicas às cerimônias. O sentimento alegre que percebemos nos pequenos ao entregarem uma cartinha para o Papai Noel, é o que podemos chamar de esperança. Amor, fé e esperança é o que todos precisamos neste ano tão difícil. Descobrirmos o sentido naquilo que os olhos não veem e encontrarmos no amor a razão de cuidarmos uns dos outros. Gramado quer reunir, não aglomerar”, disse.

Foto Cleiton Thiele/SerraPress