Senac EAD realiza ciclo de palestras durante o mês de novembro

Continua depois da publicidade

Que tal aproveitar o penúltimo mês do ano para se qualificar gratuitamente, já pensando em 2021?

Buscando sempre proporcionar os melhores conteúdos, o Senac EAD realiza, entre os dias 17 e 20 de novembro, um ciclo de palestras on-line. Os encontros, com vagas limitadas, abordarão conteúdos como logística, comunicação digital, liderança e design de interiores.

Inscreva-se no site www.senacrs.com.br, na aba “Agenda”, e receba o link por e-mail no dia dos encontros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 4002-6030.

Confira a programação completa:

17/11

Horário:19h

Tema: Logística invertida

Palestrante: Carlos Morais, especialista em Administração e Logística e docente no Senac EAD.

18/11

Horário: 19h30

Tema: Comunicação Digital: como destacar sua marca inovando nas redes sociais?

Palestrante: Mel Danda, graduada em Comunicação Social com habilitações em Publicidade, Propaganda e Jornalismo, pós-graduada em Docência do Ensino Técnico e docente dos cursos técnicos do Senac EAD.

19/11

Horário: 19h

Tema: Gestão de conflitos e liderança

Palestrantes: Sinara Leote, especialista em Gestão Empresarial e mestre em Educação e Fernanda Ferrari, especialista em Informática na Educação e mestre em Educação.

20/11

Horário: 19h

Tema: YouTube e o design de interiores: criando seu canal

Palestrante: Derli Kraemer, graduado em Design com ênfase em Desenvolvimento de Produto, especialista em Docência e docente do curso Técnico em Design de Interiores do Senac EAD.