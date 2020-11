Sindtur lança o Turismômetro, uma inovação tecnológica para o trade turístico

Continua depois da publicidade

O Sindtur Serra Gaúcha lançou em uma live na tarde desta segunda-feira, dia 09, em sua sede em Gramado, um novo produto para revolucionar o setor da hotelaria na Região. Tendo como base a tecnologia e análise de dados, a entidade coloca no mercado o Turismômetro, uma plataforma tecnológica e inteligente que vai processar dados sobre o fluxo turístico das cidades da região das Hortênsias, mapeando o perfil do turista, gerando indicadores diários com informações relevantes para as tomadas de decisões, tornando a gestão turística mais inteligente e eficaz. “A ferramenta vai auxiliar muito para o planejamento estratégico dos hotéis e empresas”, disse Lisa Gottschalk, Gerente Executiva da entidade.

O Turismômetro chega para responder questionamentos como por exemplo, qual a ocupação da cidade, a ocupação está melhor do que no ano passado, de qual cidade e estado vem os nossos hóspedes, qual a média de permanência em nossos hotéis, qual o perfil dos hóspedes que nos visitam, qual a diária média que está sendo praticada, entre tantas outras questões.

Para viabilizar a plataforma, o Sindtur Serra Gaúcha firmou uma parceria com a QrTech Tecnologia e Sistemas para desenvolver este projeto totalmente inovador e desafiador. “Neste primeiro momento estaremos trabalhando com alguns dos principais indicadores de gestão turística, mas em breve teremos novos indicadores e funcionalidades bacanas que já estão em desenvolvimento, incluindo o uso de Inteligência Artificial para aprimorar ainda mais as análises geradas”, disse o Presidente do Sindtur, Mauro Salles.

A QRTECH é uma empresa de tecnologia, com sede em Gramado, e especializada em implantação de Business Intelligence ( BI ) e análise de dados para hotelaria, atrativos turísticos e afins, fornecendo aos clientes a liberdade de analisarem os dados de seus sistemas da forma que desejarem, através de gráficos interativos e dinâmicos, simplificando os processos de geração de relatório, tratativas de dados e análises em planilha eletrônicas. Com as soluções da QrTech os gestores passam a investir seu tempo em análises, tomadas de decisões e ações para melhorar os resultados e não mais em geração de inúmeros e longos relatórios de textos.

A rede hoteleira e empresas podem fazer cadastro para instalar o Turismômetro. Maiores informações no Sindtur Serra Gaúcha pelos fones (54) 3286–1418 e (54) 9.9663-1931.

Fotos – Gerson Sorgetz