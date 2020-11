Clube Serra Grande de Voo Livre traz novas atrações ao Parque Alto da Pedra, em Igrejinha

Continua depois da publicidade

Espaço receberá diversas novidades nos próximos meses

Ampliação das áreas cobertas para gerar mais sombra e conforto, slackline visando a diversão e um monumento ‘asas de anjo’ para mandar bem nas fotos das redes sociais. Estas são algumas das novidades do Parque Alto da Pedra, em Igrejinha.

Quem está trabalhando nos atrativos é o Clube Serra Grande de Voo Livre (CSGVL), que atua de forma voluntária na gestão do espaço. Para o presidente da entidade, Carlos Petry, “nosso compromisso é ampliar o potencial turístico de um dos mais lindos mirantes do Brasil”, comenta.

O que terá no Parque

A primeira novidade a tomar forma foi o slackline, que já põe à prova o equilíbrio dos visitantes há alguns dias. A próxima ação será a construção de um grande balanço de madeira. Posicionado às margens da montanha, ele dará a sensação de voar sobre as nuvens.

Depois a equipe seguirá trabalhando em novas atrações, tendo como prioridade a ampliação da área coberta. “Vamos utilizar tendas em formato de pirâmide, gerando cerca de 100 m² de sombra aos visitantes. E, claro, elas serão instaladas de forma que não prejudiquem a vista do mirante ou as demais atrações do Parque”, explica Carlos.

A área coberta deve ser instalada entre os meses de novembro e dezembro. Depois será a vez da criação de um monumento com ‘asas de anjo’, que deve se tornar um cartão postal do Parque e de Igrejinha.

Parque Alto da Pedra: agenda tem eventos esportivos e musicais

Além das melhorias na estrutura, o local também irá receber intensa programação cultural e esportiva nos próximos meses. A programação inicia dias 21 e 22 de fevereiro com etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente, onde os visitantes poderão acompanhar as decolagens de mais de 70 pilotos.

Naquele sábado também haverá apresentação do cantor Giacomo Velasques. O som de voz e violão segue no dia 29 de novembro, com Thiago Correa. Já no dia 12 de dezembro, segundo domingo do mês, quem comanda o Sunset é Franco Reis. Todos os shows iniciam às 18h.

O que curtir no local

Do cume de seus 750 metros, o Parque Alto da Pedra proporciona uma vista incrível de toda a região aos mais de 500 turistas que lhe visitam a cada final de semana. Os presentes podem curtir a natureza do local com estrutura que inclui área de estacionamento, banheiros, internet wi-fi e playground. Ainda, há completo serviço de copa, que serve cervejas, chopp, refrigerante, pizzas e lanches. O espaço é administrado pela Cervejaria Stier Bier.

O que saber antes de visitar

O Parque está aberto em sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30. Em ocasiões especiais, como nos dias de Sunset, o horário de funcionamento é estendido até às 21h.

O ingresso custa R$ 5 e cobrança de meia entrada (R$ 2,50) para moradores de Igrejinha (desde que tenham em mãos seu título de eleitor), Pessoas Com Deficiência (PCD’s) e estudantes (com carteirinha). Já menores de 16 e maiores de 60 anos não pagam para acessar o espaço.

Nos dias em que há atrações culturais, como nos shows Sunset, o ingresso custa R$ 5 até às 16h30 e sobe para R$ 10 após este horário – portanto, os públicos beneficiados pela meia entrada passam a pagar R$ 5.

O Parque Alto da Pedra está localizado na localidade de Serra Grande. Seu acesso se dá pela Estrada Geral da Serra Grande, que liga Igrejinha a Gramado, num trajeto em excelentes condições e 95% asfaltado. Nos metros finais há um trecho íngreme, mas que pode ser acessado por qualquer tipo de carro ou moto.