Dupla é presa com 670 gramas de maconha em Gramado

No começo da noite de terça-feira (10), a Brigada Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em Gramado. Além de dinheiro, com eles foram encontrados 670 gramas de maconha, ainda recolhida a motocicleta utilizada no crime para a entrega dos entorpecentes.



Após várias denúncias anônimas, via 190, sobre a comercialização de drogas em uma chapeação no Bairro Dutra, no começo da noite, uma outra informação relatou que iria ser realizada uma entrega no Bairro Avenida Central, inclusive descrevendo as características do veículo.



Por volta das 19 horas, os Policiais Militares em buscas, visualizaram e abordaram a motocicleta Yamaha/ YBR na Rua Acácia Negra. Em revista pessoal foi encontrado com o condutor de 19 anos, com antecedente por tráfico de drogas, dois tijolos pesando 120 gramas. Ele afirmou trabalhar na chapeação de veículos, já indicada.



As guarnições deslocaram no estabelecimento, sendo que o proprietário de 36 anos, que possui antecedentes por furto e posse irregular de arma de fogo, ao perceber a presença das viaturas tentou impedir a entrada dos Policiais Militares fechando e trancando o portão, mas sem êxito.



No local foi encontrado mais porções da droga, totalizando 670 gramas, além de uma considerável quantia em dinheiro.



A dupla foi presa em flagrante e conduzida ao presídio de Canela

Foto: Reprodução/1º BPAT