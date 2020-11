Homem é agredido com espeto ao evitar roubo em Canela

Continua depois da publicidade

Um homem foi atingido por um espeto, por volta das 21h desta terça (10), na Rua da Fraternidade, bairro São Lucas em Canela. Em decorrência dos ferimentos, foi removido ao Hospital de Caridade de Canela, onde passou por uma cirurgia. Até o momento, não se tem informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo a Polícia Civil de Canela, o homem atingido pelo espeto mora no andar superior do imóvel. Ao perceber o que acontecia, saiu em defesa do sogro, idoso, morador do térreo, que havia reagido a uma tentativa de furto.

O acusado, de alcunha Marrom, utilizou um espeto para atacar a vítima e fugiu do local. Marrom é conhecido usuário de crack na cidade, com vários antecedentes e já foi identificada sua participação no crime.