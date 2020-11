Agentes de Saúde e da Alegria conscientizam turistas e moradores no 33° Sonho de Natal

Continua depois da publicidade

A conscientização e a prevenção ao coronavírus (Covid-19) fazem parte das medidas de segurança sanitária adotadas pelo 33º Sonho de Natal de Canela, que vai até 10 de janeiro de 2021. O evento conta com os Agentes de Saúde e da Alegria, que com bom humor incentivam moradores e visitantes a fazerem uso de álcool em gel, máscara e a manterem o distanciamento social.

Os integrantes do grupo conversam diariamente com pedestres que passam pela Catedral de Pedra, um dos principais pontos de movimentação turística de Canela, e atuam também na Praça João Corrêa.. “Nós orientamos os turistas e canelenses a utilizarem máscara. Caso eles não tenham, nós fornecemos a máscara e sempre orientamos a passarem álcool em gel ou líquido nas mãos”, explica uma das supervisoras do grupo, Lia Trindade. Os agentes também oferecem e aplicam álcool em gel nas mãos de visitantes e canelenses quando autorizados.

O figurino do grupo chama a atenção. Além de reforçarem as medidas de prevenção, os monitores também são solicitados para tirarem fotos. “Tiramos fotos com as pessoas, pedimos para elas colocarem máscara, usarem álcool em gel e falamos da importância da prevenção ao coronavírus”, comenta Laíne Swaisser, que é uma das Agentes de Saúde e da Alegria. “A receptividade do nosso trabalho tem sido muito boa. As pessoas colaboram e colocam as máscaras. Para mim, essa ação está ajudando muito as pessoas porque algumas se esquecem de se prevenir”, avalia Laíne.

Em parceria com a Associação de Cristãos e Moços (ACM), ênfase na prevenção ao coronavírus promovida pelo grupo Agentes da Saúde e da Alegria é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Ao todo, 21 colaboradores se revezam diariamente em horários alternados: das 19 horas às 22 horas, de segunda a segunda, e aos sábados, das 15h às 18h também.

O trabalho dos agentes é mais uma das ações de prevenção ao coronavírus adotadas pelo 33° Sonho de Natal, que conta ainda com totens espalhados pela área central e demais pontos turísticos de Canela.

Foto: Cleiton Thiele/SerraPress