33º Sonho de Natal promove Lives com influenciadores de turismo

Integrando uma série de ações em conteúdo digital para a divulgação do 33º Sonho de Natal de Canela, a Secretaria de Turismo da cidade realizará uma semana de Lives em seu Instagram @sonhodenatalcanela. De 16 a 20 de novembro, sempre às 19h, a plataforma transmitirá um papo descontraído do Secretário de Turismo de Canela, Angelo Sanches Thurler, com diferentes influenciadores de viagem gaúchos, que conheceram recentemente as atrações na cidade e os protocolos sanitários adotados na edição deste ano.

A programação contará com a jornalista Anelise Zanoni (@travelterapia) no dia 16, Francine Agnoletto (@fran_agnoletto) dia 17, Alexandra Aranovich (@amoserragaucha) dia 18, Jéssica Moretto (@blogcanelars) dia 19 e Camila de Almeida (@gramadoecaneladicas) no dia 20. O objetivo é criar um canal direto do Turismo da cidade com estes criadores que divulgam a Serra Gaúcha e incentivam o público a viajar pelo Estado. Além disso, é uma forma de passar informações sobre o Sonho de Natal e sobre as experiências que estão ocorrendo na cidade de Canela este ano.

O 33º Sonho de Natal de Canela iniciou dia 22 de outubro e segue até 10 de janeiro de 2021. As informações e imagens das atrações e da decoração da cidade já estão circulando pelas redes sociais de diversos influenciadores digitais de turismo que realizaram uma mini press trip no final de outubro. Durante o roteiro – que ocorreu respeitando orientações de segurança sanitária – os convidados também conferiram o projeto Sabores de Canela e o empreendimento Skyglass – primeira plataforma de vidro da América Latina – que inaugura em dezembro e promete atrair ainda mais visitantes ao destino.

A campanha digital foi organizada pelas jornalistas Andressa Griffante (RSbloggers) e Anelise Zanoni (Way Content), dentro do projeto de branded content Blogueiros Viajantes e da iniciativa #ViajePeloRS, ambos criados pelas profissionais.

O DESAFIO

A edição de 2020 do Sonho de Natal vem sendo trabalhada pela equipe de Secretaria de Turismo e Cultura de Canela desde o início do ano. Com a pandemia, todos ficaram apreensivos com o futuro do evento, mas ninguém deixou de trabalhar e acreditar que ele iria acontecer. Para que isso fosse possível, uma série de mudanças foram necessárias. Tudo foi repensado para que a arte e o encantamento de milhares de pessoas pudessem ser mantidos, mas que a saúde estivesse em primeiro lugar.

PROGRAMAÇÃO

Este ano o evento é uma mescla das atrações de contemplação (como a decoração da cidade) e eventos virtuais (como as Lives). A Parada de Natal segue até o dia 08/01, de quintas a domingos, e consiste em um cortejo com carros decorados que passam pelo Centro de Canela. A Casa do Papai Noel inicia no dia 19/11 e se estende até o dia 25/12, na Praça João Corrêa. O Acordes Live, que são shows com músicas natalinas transmitidos online (nos dias 20, 21 e 22/11) e o Festival Gastronômico de Canela, que será realizado nos dias 08, 09, 10, 15, 16 e 17/01, na Praça João Corrêa, também fazem parte da programação.

ESPETÁCULOS

Dois espetáculos considerados os destaques da programação do 33º Sonho de Natal de Canela estão sendo realizados de forma virtual. “A Fábrica de Sonhos” – que apresenta a tradicional descida do Papai Noel (executada por um grupo de alpinistas) do alto da torre de 65 metros de altura da Catedral de Pedra e o espetáculo “Vida”, a nova atração dessa edição, serão transmitidos diariamente nos canais digitais do Sonho de Natal de Canela e do Canela Paixão Natural.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Estes são os principais protocolos sanitários para promover a segurança e a saúde da comunidade e visitantes durante todo o evento:

1 – Orientação de público por monitores treinados;

2 – Disponibilização de totens de álcool gel;

3 – Distribuição gratuita de máscaras;

4 – Sanitização quinzenal dos espaços públicos;

5 – Higienização constante das superfícies de contato;

6 – Projeção de orientações na fachada da Catedral de Pedra;

7 – Utilização do sistema de sonorização para reforço constante das orientações acerca das medidas de proteção;

8 – Demarcação do solo em frente à Catedral de Pedra para manter distanciamento entre o público;

9 – Instalação de comunicação visual em frente à Catedral de Pedra com orientações;

10 – Utilização de EPIs por toda a equipe e colaboradores;

11 – Transmissão online diária dos espetáculos pelas redes sociais da Secretaria de Turismo e Cultura;