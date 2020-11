Gramadotur alerta para alterações na programação do Natal Luz, apenas neste domingo

Continua depois da publicidade

O 35º Natal Luz de Gramado passará por alterações neste domingo, dia 15 de novembro. Prevendo possível alteração no tráfego de veículos e na circulação de pessoas em decorrência das eleições e visando a proteção do patrimônio público, a Autarquia Gramadotur adotará algumas medidas: na manhã do domingo, a decoração nos canteiros centrais da Borges de Medeiros estará cercada no trajeto entre a Av. das Hortênsias e a Rua Augusto Zatti. Outra medida foi o cancelamento, exclusivamente neste domingo, da atração Rotas e Notas, palco móvel que circula diariamente às 19 horas.

A Gramadotur também solicitou apoio da Brigada Militar para auxiliar na preservação da decoração da cidade. “Neste ano, o Natal Luz encontrou novas formas de comemoração, evitando aglomeração de pessoas. O ano requer que mantenhamos coerência e cuidado em qualquer comemoração, em respeito a saúde de todos”, afirma o Presidente da Autarquia, Rafael Carniel de Almeida.

O 35º Natal Luz de Gramado acontece de 22 de outubro de 2020 à 30 de janeiro de 2021.