Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020 terá programação cultural online

Evento natalino contará com ações presenciais na Avenida 15 de Novembro e na Rua Coberta

Em 2020, o Natal no Jardim da Serra Gaúcha manterá viva a tradição de celebrar a época mais emocionante do ano em família. Para levar alegria para as casas, o evento contará com uma programação virtual que representará a cultura de Nova Petrópolis e a diversidade das etnias, sob a melodia das músicas natalinas entoadas em alemão, italiano, do estilo gaúcho ao clássico, a partir de 20 de novembro. Acompanhe em @novapetropolis, no facebook.

Para descerrar a fita lúdica de abertura da programação do Natal no Jardim da Serra Gaúcha, Nova Petrópolis fará um convite para a comunidade no dia 20 de novembro, às 19h. Com um convite especial, as histórias de Natal serão contadas e mostradas. Assista a transmissão na página da Prefeitura de Nova Petrópolis no facebook, acessando @novapetropolisrs.

A época é marcada pela religiosidade, real celebração do Natal. Nos Domingos de Advento, a programação do Natal no Jardim da Serra Gaúcha trará para o público mensagens de reflexão preparadas pela equipe ecumênica do Município. Famílias de Nova Petrópolis irão compartilhar suas tradições natalinas durante as lives. Canções natalinas darão melodia à programação especial projetada em 2020.

O Dia da Bíblia fará parte da programação do evento natalino de uma forma especial em 2020. As igrejas de Nova Petrópolis serão protagonistas da comemoração desta data importante que, anualmente, é celebrada no Município. A live contará com importantes reflexões anunciadas pelos Padres e Pastores da equipe ecumênica e apresentações musicais.

O evento natalino levará música para a Avenida 15 de Novembro em três sábados. Bandas e grupos apresentarão canções natalinas no palco do Caminhão Musical. De maneira itinerante, o veículo circulará pela principal avenida da cidade para espalhar a magia do Natal no Jardim da Serra Gaúcha.

O tradicional Ho Ho Ho! ecoará pela Rua Coberta de Nova Petrópolis. A casa do Papai Noel contará com a presença do bom velhinho nos fins de semana, em horários específicos. De maneira segura, crianças e adultos poderão visitar o Papai Noel e fazer seus pedidos de Natal. O espaço contará também com o famoso depósito de naninha e chupeta de bebê.

Para receber 2021 com bons sentimentos, o Réveillon será comemorado com uma ação do Departamento Municipal de Cultura, com apresentação musical dos coros de Nova Petrópolis. Assista o recebimento do Ano Novo em @novapetropolis, no facebook. Devido à pandemia, a tradicional festa de Réveillon celebrada na Praça das Flores foi cancelada.

“O Natal no Jardim da Serra Gaúcha é tradicionalmente um evento celebrado em família e, em 2020, mesmo com a pandemia, os moradores e visitantes poderão acompanhar a programação do evento de suas casas. Convidamos a todos para assistirem as transmissões e acompanharem as atrações presenciais de maneira segura, cumprindo com as determinações de proteção contra a Covid-19”, enfatiza a secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva.

O ponto alto do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020 é a decoração inédita que tem como temática os Globos de Neve, que adornam as rótulas da avenida. Os principais pontos da cidade estão enfeitados para receber os visitantes e encantar os moradores. Até 15 de janeiro, os itens natalinos estarão expostos para apreciação do público.

O Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020 é uma promoção da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, e organizado por comissão específica, formada por representantes da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis (AGDFA-NP), Associação dos Municípios da Rota Romântica, Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP), Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Sicredi Pioneira RS e da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e de Educação, Cultura e Desporto.

A Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis é a proponente do evento natalino que conta com com o patrocínio de Sicredi, Cooperativa Piá, Intuição, Minosso Instalações Elétricas e apoio da Associação dos Municípios da Rota Romântica, Centro de Pinturas e Buhs Comércio de Papéis.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

05 novembro – Quinta-feira

19h – Abertura do evento – Assista em @novapetropolisrs no Facebook

20 novembro – Sexta-feira

19h – Lançamento da #natalnaminhacasa – Assista em @novapetropolisrs no Facebook

28 novembro – Sábado

17h30min – Caminhão Musical com Estribo de Prata – Avenida 15 de Novembro

29 novembro – l Domingo de Advento

9h às 11h30min – Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

15h às 17h30min – Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

19h – Mensagem ecumênica, oficina de confecção de guirlandas de Natal e músicas natalinas com Elena Pellenz -Assista em @novapetropolisrs no Facebook

5 dezembro – Sábado

9h às 11h30min – Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

15h às 17h30min – Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

17h30min – Caminhão Musical com Grupo Acordes Nova Petrópolis – Avenida 15 de Novembro

6 dezembro – ll Domingo de Advento

19h – Mensagem ecumênica, oficina de confecção de bolachas de natal e músicas natalinas com Gerson Müller -Assista em @novapetropolisrs no Facebook

12 dezembro – Sábado

19h- Comemoração do Dia da Bíblia -Assista em @novapetropolisrs no Facebook

13 dezembro – III Domingo de Advento

9h às 11h30min – Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

15h às 17h30min – Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

19h – Mensagem ecumênica e música com a Família Maldaner – Assista em @novapetropolisrs no Facebook

19 dezembro – Sábado

9h às 11h30min – Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

15h às 17h30min -Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

17h30min – Caminhão Musical com Ladir Brandalise e Grupo Girotondo – Avenida 15 de Novembro

20 dezembro – IV Domingo de Advento

9h às 11h30min – Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

15h às 17h30min – Ação com Papai Noel* – Rua Coberta

19h – Mensagem ecumênica, músicas natalinas com Ladir Brandalise e apresentação de dança com Regina Nienow – Assista em @novapetropolisrs no Facebook

31 de dezembro – Quinta-feira

12h – Réveillon com ação do Departamento de Cultura de Nova Petrópolis – Assista em @novapetropolisrs no Facebook

* Obrigatório uso de máscara

** Programação sujeita à alteração sem aviso prévio

Foto: Mauro Stoffel

Legenda: Decoração natalina é ponto alto do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020