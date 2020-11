Operação de Fiscalização identifica irregularidades na criação de aves silvestres

Continua depois da publicidade

Técnicos do Setor de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente acompanharam, juntamente com o 2° Pelotão de Polícia Ambiental de Canela (PATRAM), ação fiscalizatória deflagrada pela Divisão de Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado.

Foram vistoriadas residências nos bairros Campestre do Tigre, Piratini, Dutra, Carniel, Centro, Vila Suíça, Três Pinheiros e Várzea Grande. Irregularidades foram identificadas em 6 das 12 residências visitadas.

Durante a operação foram apreendidos 29 pássaros silvestres mantidos em cativeiro de forma irregular. As principais espécies encontradas foram azulão, canário-da-terra-verdadeiro, cardeal, coleirinho e trinca-ferro. Além das irregularidades nos plantéis foram apreendidos alçapões, revelando que além da comercialização, a captura dos animais acontece diretamente da natureza.

Os criadores com irregularidades serão responsabilizados civil e administrativamente.

Todos os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA e serão avaliados para definir a destinação mais adequada.

Foto: Divulgação