Confira o resultado final para prefeito e vereadores em Canela

A Justiça Eleitoral contabilizou 100% dos votos de Canela no final da noite deste domingo (15), apontando vitória de Constantino Orsolin com 79,77 % dos votos válidos, ou seja, 17.625 votos.

Gilberto Tegner, o Tolão, teve 4.469 votos, 20,23% dos válidos.

Para prefeito, houveram 856 votos em branco (3,6%) e 853 nulos (3,58). Ao todo, 23.803 eleitores canelenses compareceram às urnas, uma abstenção de 27,85%, ou seja, 9.188 pessoas deixaram de ir votar, em Canela.

Desta forma, a chapa liderada por Constantino Orsolin e Gilberto Cezar é reconduzida para mais quatro anos de mandato a frente da Prefeitura de Canela.

Vereadores

Para vereador, foram 1.453 votos em branco ( 6,11%) e 720 nulos ( 3,02%).

Dos atuais vereadores que concorriam à reeleição, seis alcançaram o objetivo, duas suplentes também garantiram vaga. Uma das novidades é que a próxima legislatura terá três mulheres.

O MDB fica com cinco cadeiras, o PSDB com duas, o Republicanos com uma e o PDT com três. Confira os eleitos:

MARCELO SAVI – MDB – 1.348 votos

ALBERI DIAS – MDB – 1.026 votos

JEFFI DO TRANSPORTE – MDB – 801 votos

VELLINHO PINTO – PDT – 754 votos

ALFREDO SCHAFFER – PSDB 637 votos

JONE DO JORNAL PDT – 588 votos

EMILIA GUEDES FULCHER – Repubicanos- 576 votos

CARLINHA REIS – MDB – 571 votos

LUCIANO MELO – MDB – 567 votos

JERÔNIMO TERRA ROLIM – PDT – 512 votos

CARMEN SEIBT – PSDB – 470 votos