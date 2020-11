Continua depois da publicidade

Com 73,40% das urnas apuradas, as eleições municipais deste domingo (15) mostraram a vitória do atual prefeito, Constantino Orsolin, do MDB, junto de seu vice, Gilberto Cezar, do PSDB.

Com 79,8% dos votos, contra 20,2% do candidato Gilberto Tegner, o Tolão do PDT, o atual mandatário será o chefe do executivo canelense por mais quatro anos, até o final do ano de 2024.