Veja a relação parcial de vereadores em Canela

O sistema de apurações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) enfrenta instabilidades em todo o país, por esse motivo, a grande maioria dos municípios não têm o resultado final da votação para a Câmara de Vereadores de Canela.

Restam pouco mais de 4 mil votos válidos para serem computados, número que poderá alterar a nomitada de vereadores que integrarão as bancadas partidárias. Por este motivo, a Folha de Canela aguardou os resultados até às 22 horas, esperando poder divulgar o resultado final. Mesmo assim, a totalização não foi registrada no site oficial das eleições 2020, apesar de todos os dados terem sido transmitidos a mais de duas horas.

A seguir, uma análise parcial da nominata de vereadores que tem 78% das seções totalizadas e 18.850 votos computados.

A Câmara de vereadores de Canela para o período de 2021/24, será composta por cinco cadeiras do MDB, três do PDT, duas do PSDB e uma do Republicanos.

A diferença das regras da eleição deste ano é que não houveram coligações para o Legislativo, sendo assim, ainda que os partidos revezem os vereadores entre titulares e suplentes, a composição partidária deve permanecer a mesma, não alterando o número de bancadas, que serão quatro.

Levando em conta a composição das coligações da eleição majoritária, a próxima administração municipal terá oito cadeiras pertencentes a partidos que integram a situação.

Marcelo Savi foi o primeiro candidato a vereador a superar a marca dos 1000 votos na cidade, sendo o mais votado desta eleição. Além disso, apenas 6 vereadores se reelegeram, o que representa uma renovação de mais de 40% no Legislativo Canelense.

Confira a relação parcial de vereadores eleitos em Canela:

MARCELO VARGAS SAVI – 1.070 votos – MDB

ALBERI GALVANI DIAS – 822 votos – MDB

JEFFERSON DE OLIVEIRA – 654 votos – MDB

JOSÉ VELLINHO PINTO – 602 votos – PDT

MERLIN JONE WULFF – 506 votos – PDT

CARLOS ALFREDO SCHAFFER – 503 votos – PSDB

CARLOS ARTUR DOS SANTOS PACHECO – 458 votos – MDB

LEANDRO GRALHA DA SILVA – 449 votos – MDB

EMILIA GUEDES FULCHER – 443 votos – Republicanos

JERÔNIMO TERRA ROLIM – 409 votos – PDT

CARMEN LUCIA DE MORAES – 391 votos – PSDB