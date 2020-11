Canela – Colisão frontal provoca capotamento próximo ao Alpen Park

Continua depois da publicidade

Na tarde de domingo (15), na rodovia Arnaldo Oppitz, próximo ao Alpen Park, aconteceu um acidente entre uma Toyota Bandeirantes e um GM/Corsa.

Os bombeiros foram acionados pela central do policiamento que informou que a Bandeirantes estava capotada após colidir frontalmente contra o Corsa. Os tripulantes já estavam fora do veículo, três deles apresentavam escoriações leves, a quarta vítima possuia um leve sangramento interno no ouvido direito, ela foi imobilizada e encaminhada ao HCC.

O condutor do Corsa também já estava fora do veículo e não apresentava ferimentos, ele recusou o encaminhamento ao hospital.

Após o resgate, a guarnição dos bombeiros espalhou pó químico nos locais da pista que havia óleo.

Foto: Reprodução/CBMRS