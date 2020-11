Azul passa a oferecer voos diários entre Canela e Porto Alegre

Continua depois da publicidade

Segundo a colunista de GZH, Giane Guerra, a Azul está anunciando novos voos no país para a temporada de verão. Aqui no Rio Grande do Sul, as novidades são as rotas ligando Porto Alegre a Torres, no Litoral Norte, e a Canela, na serra gaúcha. Eles começam a operar no dia 14 de dezembro e seguem até 31 de janeiro, atendendo a demanda de turistas pelos destinos em época de férias.

Segundo Guerra, a viagem da Capital para Canela tem o preço de R$ 196,85, com voo de 40 minutos. Lembrando que os preços de passagens aéreas costumam variar ao longo do tempo, conforme a procura e a ocupação da aeronave. Portanto, esses valores podem sofrer alterações.

Os voos serão operados pela Azul Conecta, subsidiária de atuação regional da companhia aérea Azul. Serão usadas aeronaves modelo Cessna Gran Caravan, com capacidade para nove clientes.



Voos já podem ser comprados no site da companhia

Fotos: Reprodução