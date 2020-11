Canela – Polícia Civil apreendeu grande quantidade de crack na última quarta-feira

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil de Canela realizou ação policial na noite da última quarta-feira (11) com o objetivo de combater o tráfico de drogas na cidade. Na ocasião, policiais civis da Seção de Investigação, com apoio do efetivo do Reforço Policial da Operação Serra, apreenderam uma pedra grande de crack pesando cerca de 100g.

A droga, se fracionada, seria suficiente para a venda de até 800 pedras de crack para usuários, sendo avaliada em até R$ 8.000,00 (oito mil reais). A ação foi realizada no bairro Canelinha, na localidade conhecida como “Iraque”.

O dono da droga foi identificado pela Polícia Civil de Canela, que responde pelo delito de tráfico de drogas.