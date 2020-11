Final da Copa Scur dos Campeões será disputada no dia 11 de dezembro

Final da Copa Scur dos Campeões será disputada no dia 11 de...

No dia 11 de dezembro, no Ginásio Perinão, Arsenal (Gramado) e Bola 8/Espelho Gaúcho (Canela) disputarão o título da Copa Scur dos Campeões. A partida inicia às 21h. Na preliminar, às 19h30, os times Hawai, de Gramado e Saquin de Igrejinha, decidem o 3º lugar da competição.

A Secretaria de Esporte e Lazer reitera a necessidade de serem cumpridos alguns protocolos, inclusive sanitários:

– Os atletas deverão apresentar documento com foto. O atleta que não tiver documento, não poderá jogar;

– O uso de caneleiras é obrigatório;

– Poderão entrar no ginásio somente atletas e comissão técnica no horário do seu jogo;

– Os atletas do primeiro jogo só poderão ingressar no ginásio a partir das 19h;

– Já no segundo jogo poderão entrar a partir das 20:30 quando o ginásio estiver vazio e higienizado.

– No intervalo dos jogos não terá troca de lados.

– Após o término dos jogos todos atletas e comissões técnicas deverão se retirar das dependências do ginásio em no máximo 20 minutos, para a higienização do ambiente.

– É obrigatório o uso de máscara por todos os atletas que não estiverem jogando, e suas comissões;

– Para ingressar no Ginásio, o uso de máscara é obrigatório.

– Proibido o uso dos vestiários. Os atletas deverão chegar prontos para o jogo.

– Será aferida a temperatura por método digital por infravermelho, sendo 37,8ºC a temperatura de corte máxima, conforme normativa do Governo do Estado. Não será permitida a entrada de nenhuma pessoa cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8 graus;

– Cada atleta deverá portar sua própria garrafa de água, para evitar a troca ou compartilhamento da mesma durante os jogos.

– O atleta que estiver com suspeita de Covid e interromper o isolamento recomendado pela Secretaria de Saúde do seu município será punido juntamente com a sua equipe, sendo encaminhado ao TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) e Polícia Civil.