UCS Região das Hortênsias: projeto audiovisual une hospitalidade e solidariedade

Conteúdos de vídeo produzidos por alunos de Hotelaria apresentam destaques turísticos e convidam a comunidade a colaborar com entidades sociais. Iniciativa conta com a participação de estudantes dos cursos de Eventos, Gastronomia e do Diretório Acadêmico de Hospitalidade do CAHOR

O curso de tecnologia em Hotelaria, do Campus da Universidade de Caxias do Sul na Região das Hortênsias (CAHOR), mobiliza-se na realização de uma ação social: o projeto Hospitalidade em Ação. Os acadêmicos desenvolveram vídeos para apresentar destaques turísticos e diferenciais regionais – objetos de estudo dos alunos da área da hospitalidade. A ação tem o objetivo de engajar o público na arrecadação de donativos para entidades assistenciais.

A meta das contribuições é que as doações somem, ao menos, R$ 3 mil em cada uma das vaquinhas virtuais: uma voltada ao Instituto Santíssima Trindade, de Gramado, que auxilia crianças, jovens e idosos, em vulnerabilidade social; e outra à Associação Amigo Bicho, de Canela, que dá suporte a animais carentes. A ação considera, especialmente, as dificuldades impostas às instituições neste período de pandemia da Covid-19.





As produções audiovisuais dos alunos de Hotelaria são realizadas durante a disciplina Projeto Temático I: Hospitalidade e Eventos e contam com a participação de estudantes dos cursos de Eventos, Gastronomia e do Diretório Acadêmico de Hospitalidade do CAHOR. Conforme o professor responsável pela atividade, Maguil Marsilio, coordenador dos cursos de Hotelaria e de Eventos, a proposta é a elaboração de quatro conteúdos de vídeo. “Esta ação busca engajar os alunos na divulgação de ações pertinentes à hospitalidade tanto pelo olhar profissional, como pelo olhar de dádiva, por meio da ação beneficente”, explica, destacando as ferramentas para difundir informações e agregar o envolvimento comunitário às causas sociais.

Os roteiros são intitulados: Hospitalidade em Ação, que compartilha o motivo de a Serra ser uma das regiões mais hospitaleiras do Brasil (vídeo já disponível, clique para assistir); Etiqueta Gastronômica, que apresenta uma receita regional e ensina sua harmonização com espumante (divulgação em breve); Turismo, Hotéis e Pontos Turísticos, que convida a um passeio por pontos não tão conhecidos na região e divide a experiência de viajar na Serra (divulgação prevista para 17/11); e Natal Luz em Gramado, com a história do evento e suas principais adaptações na atualidade (previsto para 24/11).

A divulgação ocorre nos canais do curso de Hotelaria: Instagram, Facebook e YouTube.

Acesse para contribuir com a arrecadação: Instituto Santíssima Trindade e Associação Amigo Bicho. Ainda, é possível doar mantimentos como alimentos, ração e material de higiene na Unidade Universitária da UCS em Canela (Rua Rodolfo Schlieper, 222).