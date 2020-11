Visite a Big Land e ajude o Hospital de Canela

Continua depois da publicidade

Você que é morador de Canela ou Gramado pode participar de uma ação social para ajudar o Hospital de Caridade de Canela e ter desconto para visitar a Big Land Parque Temático.

Moradores com residência fixa em Canela ou Gramado, apresentando documento de identidade, comprovante de endereço e trazendo 1 litro de leite por pessoa, paga metade do valor do ingresso para entrar no parque.

Caso a pessoa traga algum visitante que não seja morador, este visitante irá pagar o valor normal dos ingressos.

Todas as doações de leite são repassadas para o Hospital de Caridade de Canela.

Essa é uma ação que visa fazer com que a comunidade ajude o hospital e cuide do que é de todos.

A Big Land fica localizada na Estação Campos de Canella, dentro da Rua Coberta, bem no centro da cidade.

O parque funciona diariamente, das 13 horas às 19 horas.

A entrada é até às 18 horas.

Os ingressos são adquiridos diretamente na bilheteria.

O Parque oferece, ainda, ingresso cortesia para autistas, cadeirantes e pessoas com deficiência.

Os valores normais dos ingressos são esses:

0 a 2 anos: Não paga

3 a 9 anos: R$ 39,90

Acima de 10 anos: R$ 59,90

Acima de 60 anos: R$ 29,90

Participantes da campanha tem 50% de desconto sobre esses valores.





Sobre a Big Land

Já imaginou jogar videogame em consoles gigantes que fizeram sucesso nos anos 80 e numa réplica imensa de uma televisão de 1968? No universo fantástico da Big Land, tudo isso está ao seu alcance. Dentro do parque, as réplicas gigantes de brinquedos e jogos antigos são diversão garantida e promovem momentos de interação e conexão com toda a família. Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h. A Big Land está localizada na Estação Campos de Canella, no centro de Canela.