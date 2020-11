Instituições contempladas com o projeto Todo Dia Tem Arte podem solicitar materiais

Continua depois da publicidade

Escolas Alberto Pasqualini, Carlos Barbosa e Padre Scholl e moradores que frequentam o CRAS Várzea, CRAS Piratini e Núcleo Ivan de Albuquerque, em Gramado, devem entrar em contato com o grupo

As escolas de Gramado, Alberto Pasqualini, Carlos Barbosa e Padre Scholl, contempladas com o projeto Todo Dia Tem Arte, do grupo Daiene Cliquet Artes, podem solicitar a entrega dos kits de materiais para todas as modalidades de aulas de artesanato. Essa mesma possibilidade abrange a comunidade do CRAS Várzea, CRAS Piratini e Núcleo Ivan de Albuquerque. A oportunidade é gratuita e com disponibilidade limitada. As oficinas iniciaram no último dia 13 de novembro e estão disponíveis no canal do Youtube e Facebook do grupo – Daiene Cliquet Artes. As atividades seguem até o dia 1º de dezembro exclusivamente na internet.

É possível solicitar apoio por e-mail [email protected] e WhatsApp (54) 98445-9899, além das aulas específicas através da plataforma Google Meet.

O projeto Todo Dia Tem Arte faz parte do edital Arte por Toda Parte, da Prefeitura Municipal de Gramado, por meio da Secretaria da Cultura, com financiamento do Pró-Cultura RS FAC.

Final de semana com atrações bonequeiras na internet

Oficinas práticas de artesanato seguem durante a semana

Após o início das atividades práticas de artesanato, neste final de semana o projeto Todo Dia Tem Arte, do grupo Daiene Cliquet Artes, traz duas atrações no canal do Youtube e Facebook para unir a família com a criançada. No sábado, dia 21, terá contação de história com Jéssica Rodrigues. Em um formato lúdico, ela abordará o conto “Língua Encantada apresenta a história do Raio de Sol que virou gente”. Já no domingo, dia 22, o grupo propõe apresentação de teatro de bonecos na internet. A peça “Festa dos Bichinhos” será apresentada também no formato on-line.

A próxima semana segue com atividades práticas na internet com as oficinas de costura de boneca de pano (segunda, dia 23), jogo americano (terça, dia 24), confecção de fantoches (quarta, dia 25), pintura falso Crochet (quinta, dia 26), falso bordado richelieu (sexta, dia 27). As aulas estão disponíveis no canal do Youtube do grupo (link para acesso: bit.ly/35DZKjt).

O projeto Todo Dia Tem Arte faz parte do edital Arte por Toda Parte, da Prefeitura Municipal de Gramado, por meio da Secretaria da Cultura, com financiamento do Pró-Cultura RS FAC.