Nestor Tissot e Fedoca dão início à transição de governo

Eleitos com 56,88 % dos votos, Nestor Tissot e Luia Barbacovi, ambos Progressistas, participaram na manhã dessa terça-feira (18), de uma reunião com o prefeito João Alfredo de Castilhos Bertolucci – Fedoca (PDT) para dar início à transição de governo. Participou da reunião o ex-Procurador Geral do município e advogado do partido Progressistas, Bruno Coletto.

O prefeito eleito Nestor Tissot destaca que o processo de transição deverá ser tranquilo e conduzido com serenidade. “Foi o primeiro contato oficial com o prefeito Fedoca. A reunião foi produtiva, que nos deu muitas informações importantes e teremos uma transição tranquila e que será conduzida com serenidade, cooperação e participação com todas as condições de atender as necessidades dos gramadenses”, destaca.

Nos próximos dias também será iniciada a construção da equipe de governo.

Crédito: Divulgação